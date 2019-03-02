02 Mart 2019, 15:53
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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Doğmamış Bebeklerine Instagram Hesabı Açtı

Oğulları Karan'ı kucaklarına almak için gün sayan Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti, modaya uyarak doğmamış bebeklerine Instagram hesabı açtı.

Oğulları Karan'ı kucaklarına almak için gün sayan Burak Özçivit- Fahriye Evcen çifti, doğmamış bebekleri için Instagram hesabı açtı.

Türkiye ve Arap Dünyası'nda geniş hayran kitlesine sahip oyuncu çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in 10 Nisan'da doğacak olan oğullarına Karan ismini koyduğu öğrenilmişti.

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DOĞMAMIŞ BEBEKLERİNE INSTAGRAM HESABI AÇTILAR

Ünlü çift, bu kararlarının ardından şaşırtıcı bir harekete imza attılar ve daha doğmasına 1,5 ay olan bebeklerine Instagram hesabı açtılar. Bir anda binlerce takipçiye ulaşan hesaptan yapılacak ilk paylaşım ise merak konusu oldu.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, bebeklerinin Instagram hesabını hemen takibe aldı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Çifti, Bebeklerinin Adını Karan Koyacak

10 Nisan, Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Instagram, Magazin


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