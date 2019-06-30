30.06.2019 13:28
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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in ikinci evlilik yıl dönümü kutlamasına rekor beğeni

20 Haziran 2017'de hayatlarını birleştiren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, evliliklerinin 2'inci yıl dönümünü Instagram hesaplarından paylaştıkları fotoğraf ile kutladı. Çiftin paylaşımları ise 1 milyonun üzerinde beğeni aldı.

29 Haziran 2017'de dünya evine giren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, evliliklerinin yıl dönümlerini sosyal medya hesapları üzerinden kutladılar. Nisan ayında oğulları Karan'ı kucaklarına alan ünlü çiftin aşk dolu paylaşımına ise rekor beğeni geldi.

1 MİLYONUN ÜZERİNDE BEĞENİ ALDI

Ünlü çiftin romantik paylaşımı saatler sonra 1 milyon beğeniye ulaştı.

"SENİ SEVİYORUM"

Fahriye Evcen paylaştığı fotoğrafın açıklama kısmına, "Bakışların hep kalbime aksın böyle.. Seni seviyorum" yazdı. Paylaşımın altına binlerce yorum yapıldı.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit , ''Aşk Sana Benzer'' setinde başlayan aşklarını 20 Haziran 2017'de nikah masasına taşımışlardı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in ikinci evlilik yıl dönümü kutlamasına rekor beğeni
Burak Özçivit , Fahriye Evcen , Magazin

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