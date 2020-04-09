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Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti

Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sosyal medya hesabından sade bir fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu Fahriye Evcen, hayranlarını mest etti. Evcen'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

09.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:48

Koronavirüsle mücadele etmek için tüm dünyada herkes evlere kapanırken sosyal medyada pek çok akım başladı. İnternet ortamının en dikkat çeken akımlarından biri 'Quarantine Pillow Challenge' oldu. Ünlüler, influencer'lar ve sosyal medya kullanıcıları akıma uymak için yastıktan elbise yapıp fotoğraflarını Instagram'da paylaştı. Durum böyle olunca sosyal medya yastık pozlarıyla dolup taştı.

FAHRİYE EVCEN AKIMA UYMADI

Ünlü isimler arasında bu akımı saçma bulup katılmayanlar da var. Bunlardan biri de güzel oyuncu Fahriye Evcen oldu. Sosyal medya hesabından sade bir fotoğrafını paylaşan Evcen, bu hareketiyle hayranlarının takdirini kazanmayı başardı. 10 milyona yakın takipçisi olan güzel oyuncunun fotoğrafı 1 saatte 300 bine yakın beğeni aldı.

İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı;

Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Etiketler: Fahriye Evcen, Magazin
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Yorumlar (5)
BİLİR:Asıl paylaşımı kocasına yaptı.
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AYLE:Estetik güzeli
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SUBUTAİ:ciplaklik niye bukadar önemli ???ünlü olmak icin niye bir kadin böyle pozlar versin ???cagdas modern yobazlarin eseri bunlar !!!!!!!!
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CANAN:Asil kadın her yerde farkını ortaya koyar??
Cevap Yaz 5 7
AVNİ:sen kimsin la.ben seni ilk defa görüyoruma.yaş kaç.yeşil gözlümüsün.çabuk cevap yaz.
6 33

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