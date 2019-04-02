Faik Ahmet Sarı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP TRABZON ARSİN belediye başkan adayı olan Faik Ahmet Sarı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TRABZON ARSİN ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Faik Ahmet Sarı isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP TRABZON ARSİN adayı Faik Ahmet Sarı kimdir? BTP TRABZON ARSİN adayı Faik Ahmet Sarı yüzde kaç oy aldı?

Faik Ahmet Sarı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP TRABZON ARSİN belediye başkan adayı olarak gösterilen Faik Ahmet Sarı ARSİN ilçesinde % 0,19 oranında oy almıştır. ARSİN ilçesinde % 0,19 oranında oy olan Faik Ahmet Sarı adlı BTP adayı toplamda 43 adet oy sayısına ulaştı.

Faik Ahmet Sarı Kimdir?

Faik Ahmet Sarı,31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde BTP Trabzon Arsin Belediye Başkan Adayı oldu.

TRABZON ARSİN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.