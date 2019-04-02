Faik Ünal Silier Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANKARA YENİMAHALLE belediye başkan adayı olan Faik Ünal Silier isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANKARA YENİMAHALLE ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Faik Ünal Silier isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANKARA YENİMAHALLE adayı Faik Ünal Silier kimdir? BTP ANKARA YENİMAHALLE adayı Faik Ünal Silier yüzde kaç oy aldı?

Faik Ünal Silier Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANKARA YENİMAHALLE belediye başkan adayı olarak gösterilen Faik Ünal Silier YENİMAHALLE ilçesinde % 0,16 oranında oy almıştır. YENİMAHALLE ilçesinde % 0,16 oranında oy olan Faik Ünal Silier adlı BTP adayı toplamda 667 adet oy sayısına ulaştı.

ANKARA YENİMAHALLE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.