Faili Meçhul Cinayeti Özel Ekip Çözdü

20 Kasım 2018 Salı 13:16



20 Kasım 2018 Salı 13:16

Ankara'da 4 ay önce düzenlenen pompalı tüfekli, silahlı ve kar maskeli silahlı saldırı sonucu 1 kişi ölürken, 2 kişi yaralanmıştı. Kayıtlara faili meçhul olarak geçen saldırının 7 zanlısı, Cinayet Büro dedektiflerince kurulan özel ekip tarafından yakalandı. Saldırı anı anbean kameralara yansırken, operasyonlar Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.Olay, 14 Temmuz günü Altındağ ilçesi Ali Ersoy Mahallesi'ndeki 85 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cuma Pazarı alanında oturan Erdem Güner Başar, T.A. ve B.K., B.K.'nin husumetli olduğu E.Ö., İ.E., T.D. ve Y.Ç.'nin silahlı saldırısına uğradı. Arabayla pazar yerine gelen saldırgan 4 kişi, kar maskesi takarak ellerindeki silah ve pompalı tüfeklerle Erdem Güner Başar, T.A. ve B.K.'yi taramaya başladı. Açılan kurşunlar sonucu 3 kişi de kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan 4 kişi de olay yerinden kaçtı. Yerde kanlar içinde yatan yaralıları gören vatandaşlar, durumu ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Erdem Güner Başar'ın olay yerinde öldüğünü tespit ederken, ağır yaralanan T.A. ile B.K.'yi tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak durumu Olay Yeri İnceleme Birimi'ne bildirdi. İnceleme Birimi'ne bağlı ekipler olayla ilgili tüm delilleri muhafaza altına aldı. Erdem Güner Başar'ın cansız bedeni savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatan ekipler, dosyayı Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim etti.Birinci dalga operasyonda 6 kişi yakalandıCinayet Büro dedektiflerince kurulan özel ekip, zanlıları tespit etmek için hummalı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda zanlılar tespit edildi. Bunun üzerine araştırmaları derinleştiren dedektifler, tespit edilen 12 adrese şafak vaktinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 6 kişi kıskıvrak yakalanırken, 1 kişinin firar olduğu belirlendi. Yakalanan 6 kişiden E.Ö., İ.E. ve Y.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Cinayet zanlısı özel ekip tarafından İstanbul'da yakalandıCinayet Büro dedektifleri, firari olan bir kişinin yakalanması için başlattıkları çalışmalar neticesinde, şahsın hiç telefon kullanmadığını ve İstanbul'a kaçtığını belirledi. Tespit sonrası operasyonun düğmesine basan ekipler Ankara ve İstanbul'da çalışmalar başlattı. Ankara'dan İstanbul'a giden özel ekip, T.D.'nin Fatih ilçesinde bir evde saklandığını saptadı. Dedektifler şahsın saklandığı eve şafak vaktinde operasyon düzenledi. Cinayet zanlısı operasyon neticesinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlı özel ekip tarafından Ankara'ya getirildi. Ayrıca şahsın uyuşturucu taciri olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Cinayet öncesi keşif yapmışlarAnkara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kurulan özel ekip, İstanbul ve Ankara'da düzenledikleri çalışmalar neticesinde, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişi ile birlikte 3 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Ayrıca şahısların saldırı öncesi alanda keşif yaptıkları da ekipler tarafından tespit edildi.Cinayet zanlısı 4 kişi tutuklandıAnkara ve İstanbul'da düzenlenen çalışmalar neticesinde yakalanan 7 zanlıdan 3'ü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA