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Faili meçhul cinayetler davasında 17 sanığa beraat kararı

1990'lı yıllarda işlenen 19 faili meçhul cinayete ilişkin Ankara'da görülen davada mahkeme, aralarında Mehmet Ağar'ın da bulunduğu 17 sanığın 17 cinayet için beraatına karar verdi.

13.12.2019 13:05 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:05Faili meçhul cinayetler davasında 17 sanığa beraat kararı
1990'lı yıllarda işlenen 19 faili meçhul cinayete ilişkin 'da görülen davada mahkeme, aralarında Mehmet Ağar'ın da bulunduğu 17 sanığın 17 cinayet için beraatına karar verdi. Mahkeme, 2 cinayet yönünden ise firari sanık Mahmut Yıldırım ile 6 sanığın dosyanın ayrılmasına hükmetti.
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya taraf avukatları katılırken, sanıkların huzurda bulunmadığı görüldü. Mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısına esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için söz verdi. Savcı, tüm suçlamalar yönünden yeterli delil bulunmadığından 17 sanığın beraatına karar verilmesini istedi. Savcı, firari sanık Mahmut Yıldırım'ın dosyasının ayrılmasını, dava sürecinde öldüğü anlaşılan sanık Ahmet Demirel'in ise dosyasının düşmesine karara verilmesini talep etti. Taraf avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınmasının ardından mahkeme kararını açıkladı.
Mahkeme, 17 cinayetle ilgili suçlanan aralarında Mehmet Ağar'ın da bulunduğu 17 sanığın delil yetersizliğinden beraatına karar verdi. Mahkeme, İran vatandaşları Lazem Esmaeili ve Asker Smitko cinayetiyle ilgili firari sanık Mahmut Yıldırım'ın savunmasının alınmaması nedeniyle sanıklar Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça ve Ziya Bandırmaloğlu'nun bu cinayetlerle ilgili dosyalarının ayrılmasına hükmetti. Dava aşamasında öldüğü anlaşılan sanık Ahmet Demirel'in dosyasının ise düşmesi kararlaştırıldı.
(Abdullah Sarica/İHA)

Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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