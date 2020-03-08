Faili Meçhul Cinayetleri Çözen Asayiş Müdürü Trafik Kazasında Ağır Yaralandı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde Asayiş Şube Müdürü olan ve 20 faili meçhul cinayeti aydınlatılmasını sağlayan İlkay Salın, geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı.
08.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:37
Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde Asayiş Şube Müdürü olan ve 20 faili meçhul cinayeti aydınlatılmasını sağlayan İlkay Salın, geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapan 46 yaşındaki İlkay Salın'ın kullandığı 38 ABF 724 plakalı otomobil, refüje çıkarak kaza yaptı. Aracın hava yastıklarının açıldığı kazada ağır yaralanan İlkay Salın, 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Asayiş Şube Müdürü İlkay Salın, Kayseri'de 1998 ve 2019 yılları arasında meydana gelen 20 faili meçhul cinayeti, kurduğu özel ekiple birlikte çalışarak çözmesiyle dikkat çekti. Asayiş Şube Müdürü İlkay Salın'ın kurduğu özel ekip, 35 bin TL'sini kaybettiren ortağını öldüren Abdullah T.'nin yakalanması, Türkiye'nin ilk seri katili Hamdi Kayapınar'ın cezaevinden çıktıktan sonra yeniden cinayet işlemesi ve yakalanması, 12 yıl önce baldızını öldüren eniştenin yakalanması, 69 yaşındaki kadını altınları için öldürüp 30 metre derinlikteki kuyuya atan zanlıların yakalanması, sevgilisini öldürüp 8 parçaya bölen zanlının yakalanması, 2015 yılında kaybolan Betül Türkmen'in öldürülmüş olarak bulunması ve olayının aydınlatılması gibi bir çok faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağlamıştı. - KAYSERİ
Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapan 46 yaşındaki İlkay Salın'ın kullandığı 38 ABF 724 plakalı otomobil, refüje çıkarak kaza yaptı. Aracın hava yastıklarının açıldığı kazada ağır yaralanan İlkay Salın, 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Asayiş Şube Müdürü İlkay Salın, Kayseri'de 1998 ve 2019 yılları arasında meydana gelen 20 faili meçhul cinayeti, kurduğu özel ekiple birlikte çalışarak çözmesiyle dikkat çekti. Asayiş Şube Müdürü İlkay Salın'ın kurduğu özel ekip, 35 bin TL'sini kaybettiren ortağını öldüren Abdullah T.'nin yakalanması, Türkiye'nin ilk seri katili Hamdi Kayapınar'ın cezaevinden çıktıktan sonra yeniden cinayet işlemesi ve yakalanması, 12 yıl önce baldızını öldüren eniştenin yakalanması, 69 yaşındaki kadını altınları için öldürüp 30 metre derinlikteki kuyuya atan zanlıların yakalanması, sevgilisini öldürüp 8 parçaya bölen zanlının yakalanması, 2015 yılında kaybolan Betül Türkmen'in öldürülmüş olarak bulunması ve olayının aydınlatılması gibi bir çok faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağlamıştı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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