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Fair Play hareketi, hakemin kararını değiştirmedi

Tersanespor ile Ayiçispor karşılaşmasında Tersanespor'lu oyuncu Fair Play örneği göstererek pozisyonun ofsayt olmadığını söyleyerek kararın Ayiçispor lehine verilmesini istedi.

10.11.2019 11:13 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:17Fair Play hareketi, hakemin kararını değiştirmedi
Tersanespor ile Ayiçispor karşılaşmasında Tersanespor'lu oyuncu Fair Play örneği göstererek pozisyonun ofsayt olmadığını söyleyerek kararın Ayiçispor lehine verilmesini istedi. Ancak maçın hakemi kararını değiştirmedi.

1. Amatör Merkez A Grubunda oynanan Tersanespor Ayiçispor karşısında son zamanların en güzel Fair Play örneği yaşandı. İlk yarının son dakikalarında rakip Ayiçispor'un ceza sahası içerisine girdiği sırada maçın hakemi Davut Özen ofsayt gerekçisi ile maçı durdu. Ayiçispor'lu oyuncu Can, maçın hakemi Davut Özen'e pozisyonun ofsayt olmadığını söyleyerek tartışmaya girdi. Maçın hakemi Davut Özen Ayiçispor'lu oyuncu Can'a itirazları sonucunda sarı kart gösterdi. Öte yandan Ayiçispor'lu oyuncu Can hakemin yanında rakip oyuncu Agah'a pozisyonun ofsayt olup olmadığını sordu. Rakip oyuncu Agah Fair Play örneği göstererek pozisyonun ofsayt olmadığını söyledi. Ancak maçın hakemi Davut Özen kararını değiştirmeyerek pozisyonu devam ettirdi. Maç Tersanespor'un 5-4'lük üstünlüğü ile sona erdi. - ZONGULDAK

Spor

Kaynak: İHA

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