Fair-Play Ruhu Bornova'dan Dünya'ya Yayılıyor

Bornova Belediyesi ile işbirliği yaptıklarını söyledi. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ise "Fair-play ruhu, dostluk, kardeşlik ve centüilmenlik sporda ilklerin kenti Bornova'dan dünyaya yayılacak. Bu yarışmadan çıkacak bütün fotoğraflar dünyaya umut olsun" diye konuştu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) Fair Play olgusunu yaygınlaştırılmak ve tüm toplumlarda bir yaşam tarzı olarak benimsetmek amacıyla oluşturduğu Fair Play Komisyonu ve Bornova Belediyesi iş birliği ile ilk kez düzenleyeceği Dünya Fair Play Fotoğraf Yarışması'nın tanıtım toplantısı Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde yapıldı.

ARIPINAR, NEDEN BORNOVA'YI SEÇTİKLERİNİ ANLATTI

TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı ve Dünya Fair Play Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Arıpınar, işbirliği için neden Bornova Belediyesi'nin seçtiklerini anlattı. İzmir'in Bornova'nin kendilerini için ayrı bir yere sahip olduğunu anlatan Arıpınar, "Sevgili Başkan Olgun Atila neler yapıyor diye araştırdık. Down Kafe'den sosyal yardımlara, Bornova Stadı'ndan Atatürk Spor Kompleksi'ne her şeyi gördük ve gerçek anlamda fair-play ruhu taşıdığına kanaat getirdik" diye konuştu. Yarışmanın duyurusunun Dünya Spor Yazarları Birliği(AIPS)'nin dergisinde de yapıldığına dikkat çeken Erdoğan Arıpınar, ilk kez düzenledikleri yarışma ile fotomuhabirlerinin fair-play kavramını özümsemesini amaçladıklarını vurguladı; İzmirlilerin yoğun katılımını beklediklerini söyledi.

ATİLA: FAİR-PLAY RUHU BORNOVA'DAN DÜNYAYA YAYILACAK

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin böylesi bir yarışmayı kendileri ile birlikte yapmasının büyük bir onur olduğunu belirterek, "Bizi tercih ettikleri için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu yarışma iyi örneklerin çoğalması açısından büyük önem taşıyor. Bornova, Atatürk yolunda insanların kardeşçe yaşadığı aydınlık bir kent. Fair-play ruhu, dostluk, kardeşlik ve centüilmenlik sporda ilklerin kenti Bornova'dan dünyaya yayılacak. Bu yarışmadan çıkacak bütün fotoğraflar dünyaya umut olsun"dedi.

ERBOY: AIPS'NİN DE ONAYLADIĞI BİR YARIŞMA

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Yönetim Kurulu Üyesi Avni Erboy ise Dünya çapında bir yarışmanın başlangıcı için birarada olduklarını belirterek, "Bornova Belediyesi'nin desteğiyle Dünya Spor Yazarları Birliği'nin de onayladığı bir yarışma gerçekleştiriceğiz. Kültür, sanat ve spora her zaman destek Başkan Olgun Atila'ya çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

DERECEYE GİREN ESERLERE ÖDÜL VE SERGİ

Seçici Kurul toplantısı TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı, Avrupa Fair Play Birliği Başkan Yardımcısı ve Dünya Fair Play Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Arıpınar, TMOK Fair Play Komisyonu Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Bilge Donuk, TMOK Fair Play Komisyonu Genel Koordinatörü Murat Özbay ve TMOK Kurumsal İletişim Direktörü Uğur Korkmaz'ın gözlemciliğinde yapılacak. Birincilik ödülünün 4.000 TL, ikincilik ödülünün 2.000 TL,üçüncülük ödülünün ise 1.000 TL olduğu yarışmada, Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek 5 eser, 400 TL mansiyon ile ödüllendirilecek. Seçici Kurul tarafından beğenilen ve seçilecek 50 eser Yarışma sonunda basılacak TMOK 1. Dünya Fair Play Fotoğraf Yarışması Albümünde ve Sergide ilk sekiz dereceyi alacak eserlerle birlikte yer alacak.

Kaynak: Bültenler