Fairmont Quasar Istanbul'da caz rüzgarı esti

Caz müziğinin yeni nesil temsilcilerinden Bobby Bazini, Montreux Caz Festivali ortaklığıyla gerçekleştirilen Fairmont Dünya Turu kapsamında, 22 Şubat 2020'de Fairmont Quasar Istanbul'da sahne alarak müzik severlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Fairmont Quasar Istanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşen geceye sanat, moda ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı. Caz etkinliği Fairmont Quasar Istanbul'un Executive Chef'i Soner Kesgin'in hazırladığı lezzetlerin tadımıyla başladı.

7 konserden oluşan dünya turnesinin ilk ayağına İstanbul 'da başlayan Bobby Bazini, Fairmont Quasar Istanbul'un en şık mekanlarından biri olan Stations'da caz tutkunlarıyla buluştu. Konuklar, blues ve soul müziğinden ilham alan Kanadalı müzisyen Bobby Bazini'nin muhteşem sahne performansıyla benzersiz bir müzik ziyafetinin keyfini çıkardı. Davet, Dj Elize'nin hareketli ritimleriyle devam etti.

Gecede bir konuşma yapan otel müdürü Can Özmeriç "Anları anılara dönüştürmek" sloganıyla 3 yıl önce hizmete giren Fairmont Quasar Istanbul'un kapılarını açtığı ilk günden itibaren sanatı ve sanatçıları desteklediğini ve unutulmaz sanat etkinlikleriyle şehre renk katmaya devam edeceklerini belirtti.