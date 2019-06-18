"Faiz indirimi ve parasal genişleme, ECB araç setinin bir parçası"

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, enflasyonun hedefe doğru yol almadığı takdirde bankanın daha fazla teşviki gözden geçireceğini belirterek, "Daha fazla faiz indirimi ve daha fazla parasal genişleme, ECB'nin araç setinin bir parçasıdır." dedi.

Draghi, Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen ECB'nin Merkez Bankacılığı Forumu'nda yaptığı konuşmada, görevlerini yerine getirmede yetkilerini esneklik ile kullanacaklarını aktararak, risk görünümünün aşağı yönlü kaldığını, bunun iyileşmemesi durumunda ECB'nin, para politikalarını daha fazla teşvik için tekrar kolaylaştıracağını söyledi.

ECB'nin, gelecekte fiyat istikrarındaki zorluklara cevap vermek için önümüzdeki haftalarda seçenekleri değerlendirmeye alacağını belirten Draghi, bankadan "teşvik" yönünde bir hareketin beklenenden daha önce gelebileceğini kaydetti.

Varlık alımlarının potansiyelinin yetersiz kaldığına dair piyasanın endişelerini reddeden Draghi, daha fazla varlık alımı için yer olduğunu aktardı.

Enflasyonun hedefine ulaşmaması halinde ECB'nin, faiz indirimi veya daha fazla varlık alımı yapabileceğine işaret eden Draghi, "Daha fazla faiz indirimi ve daha fazla parasal genişleme, ECB'nin araç setinin bir parçasıdır." dedi.

Draghi'nin konuşmasının ardından avro, dolara karşı sert düşüş gösterdi. Avro/dolar paritesi, TSİ 13.50 itibarıyla yüzde 0,23 azalışla 1,1191 seviyelerinde işlem görüyor.

ECB Yönetim Konseyi, 6 Haziran'da, faiz oranlarının en azından 2020'nin ortalarına kadar ve enflasyon hedefi olan yüzde 2 doğrultusunda, gerektiği sürece mevcut seviyelerde kalmasını öngörmüştü. Yine 6 Haziran'da faiz oranlarının değiştirilmemesi kararı alan ECB, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te bırakmıştı.

Kaynak: AA