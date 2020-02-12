Faiz indirimleri "hafif destekleyici" oldu

Minneapolis Federal Reserve (Fed) Başkanı Neel Kashkari, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasının çok destekleyici, genişlemeci olmadığını, faiz indirimlerinin ekonomiye ufak bir yardım sağlamadan daha fazlasını yapmadığını söyledi.

Fed'in geçen yıl yaptığı üç faiz indirimi ile kısa vadeli borçlanma maliyetlerini yüzde 1.5-1.75 düzeyine indirdiğini anımsatan Kashkari, "Bu faiz indirimleri para politikasını nötre yakın, ya da oldukça hafif destekleyici duruma getirdi; ancak çok destekleyici, genişlemeci yapmadı" dedi ve ticaret politikasının belirsizliğine ve yavaşlayan büyümeye karşı tampon olması için daha derin ve hızlı faiz indirimleri çağırısı yaptı.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard da, Fed'in geçen yıl yaptığı faiz indirimlerinin ABD ekonomisinin geçen yıl karşı karşıya olduğu olumsuzlukların hafifletilmesine yardım ettiğini, ancak bu yıl yeni bir tur belirsizlikle karşı karşıya olunulduğunu söyledi.

Fed'in 2019 yılında yaptığı 3 faiz indiriminin ekonomiye kesinlikle daha fazla destek sağladığını belirten Bullard, "Bu daha gevşek şartlar

ABD ekonomisinin 2020'de bir yumuşak inişi başaracağı yönünde makul bir görünüm oluşturulmasına yardım ettiler" diye konuştu.

Fed Başkanı Jerome Powell da, ABD Kongresi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki sunumunda yüzde 1.6 olan enflasyon oranının, hedeflenan yüzde 2.0'nin altında kaldığına işaret ederek, "Önümüzdeki birkaç ayda enflasyonun yüzde 2.0'ye yaklaşmasını bekliyoruz" dedi. ABD ekonomisinin geçen yılın ikinci yarısından itibaren ılımlı arttığını da anımsatan Powell, "Tüketici harcamalarındaki büyüme önceki güçlü artışlarının ardından, yıl sonuna doğru ılımlı gelişti. Buna karşılık, ekonomik temeller hane halkı harcamalarının sabit kalmasını destekliyor" diye ekledi.