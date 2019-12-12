Faiz indirimleri ile büyüme rakamları beklentileri aşabilir

Son dönemde yapılan faiz indirimleri ile piyasada bir hareketlenme yaşandığını kaydeden Çetinkaya, "Son çeyrekte yapılan faiz indirimlerini göz önünde bulundurursak 4'üncü çeyrek ve 2020 yılı büyüme rakamları beklentinin de üstünde gerçekleşebilir." dedi.

TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık indirim ile faizleri yüzde 14'ten yüzde 12'ye çekme kararını değerlendirdi. Faiz indiriminin piyasa beklentilerine paralel olduğunu ifade eden Çetinkaya, "Faiz indirim kararında en büyük etkenin küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. Dün FED'in aldığı faiz kararı sonrası FED Başkanı Powell'ın yaptığı güvercin açıklamalarda uzun süre faiz artırmayı düşünmediğini ve hatta gerekirse FED'in uzun vadeli tahvil alımları yapabileceğini belirtmesinin ardından gelişen ülkelere paranın gitme ihtimalinin azalmasının bu kararda etkili olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

İlk çeyrekten sonra indirimler yeniden başlar

"Cari enflasyon ile gelecek yıl enflasyon beklentilerine bakacak olursak Merkez Bankası politika faizi ile aradaki farkın azaldığını görebiliriz." diyen Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Bu da reel faiz vermeye devam edeceğini belirten Merkez'in son dönemlerde yaptığı 1200 baz puanlık faiz indirimlerinde yavaşlamaya gideceğini gösteriyor. Ayrıca bir önceki Para Politikası Kurulu (PPK) metninde yer alan para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon ile güçlü uyumlu olduğunu belirten Merkez'in burada güçlü kelimesini kaldırarak sadece uyumlu olduğunu belirtmiş olması da faiz indirimlerinde yavaşlama sinyali olarak algılanabilir. Faiz indirimleri 2020 yılının ilk çeyreğinden sonra başlayabilir."

Büyüme beklentileri aşabilir

MB'nin faiz indirimleri ile kredi faizlerindeki düşüşün reel sektörün yatırımlarını ve hane halkının talebini artırmasıyla piyasalarda bir hareketlenme olduğunu ifade eden Çetinkaya, "Son çeyrekte yapılan faiz indirimlerini göz önünde bulundurursak 4'üncü çeyrek ve 2020 yılı büyüme rakamları beklentinin de üstünde gerçekleşebilir. Karar sonrası piyasalardan herhangi bir hareket görülmezken ilerleyen dönemde kurda volatilitenin azalması, ülke risk primindeki gevşeme ve risklerin azalması da reel sektör açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Yatırımcı iştahı artacak

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin etkisinin 2020 yılında daha net bir şekilde görülmeye başlanacağını belirten Çetinkaya, önümüzdeki yıl yatırım iştahında bir artış beklediklerini ve buna paralel olarak da yatırımların artacağını söyledi. Çetinkaya, şöyle devam etti:

"İlk 2 çeyrekte daralan hanehalkının tüketim harcamaları üçüncü çeyrekte yön değiştirdi ve yukarı döndü. Ayrıca inşaat sektöründe yıllık bazda 5 çeyrektir devam eden daralma da konut kredileri faizlerinde başlayan düşüşler sonucunda üçüncü çeyrekte az da olsa arttı. Faiz indirimleriyle gerileyen kredi faizlerini de göz önüne alırsak son çeyrekte bu kalemlerde genişlemenin devam edeceğini beklemek yanlış olmaz. Ayrıca reel sektörün bir süredir ellerinde bulunan stokları üzerinden iş yaptığını biliyoruz. O stokların da neredeyse sıfıra yaklaştığını göz önüne alırsak, Merkez'in hamleleriyle talepte yaşanan yükseliş ve yatırımların kredi maliyetlerindeki düşüş ile ara malı ithalatının artışı, yatırımları pozitif etkileyerek piyasaların canlanmasını sağlayacak. Öte yandan ticaret savaşlarında son dönemde gelen olumlu haberler ve azalan riskler ekonomide dipten dönüşün gerçekleştiğini ve ihracattaki toparlanmanın süreceğinin işaretlerini veriyor."