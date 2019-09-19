Faiz kararları sonrası asya piyasaları karışık

Asya
hisse senedi piyasaları, ABD Merkez Bankası ( Fed
) ve Japonya
Merkez Bankası'ndan gelen faiz kararları sonrası karışık seyretti.
Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimi sonrası risk iştahı artarken, bunun yanında geleceğe yönelik parasal gevşeme politikalarının devamına yönelik belirsizliğin süreceğine işaret eden açıklamalar yatırımcıları endişelendirdi.
Japonya Merkez Bankası da faizleri sabit tutarken, bunun yanında ekonomide bozulmalara yönelik spekülasyonlar sebebiyle yakında teşvik önlemlerini artırabileceğini duyurdu.
Gelişmelerin ardından Asya piyasalarında;
Nikkei 225 yüzde 0.59
Kospi yüzde 0.33
S&P/ASX 200 yüzde 0.44
Shenzhen Composite yüzde 0.2 yükselirken
Hang Seng yüzde 1.31
Shanghai Composite yüzde 0.11 düştü.
Bunun yanında dolar yen karşısında yüzde 0.54 değer kaybederek 107.869 yene geriledi.