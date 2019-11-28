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87 yaşındaki Faize nine, tuzu taştan çıkarıyor

Kars'a bağlı Arpaçay ilçesinde 8 çocuk ve 9 torun sahibi Faize Genç, kaya tuzunu iki taşın arasında saatlerce ezdikten sonra toz haline getirip kullanıyor.

28.11.2019 09:42 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:43

'ın ilçesine bağlı Doğruyol köyünde yaşayan Faize Genç (87), sofrada tükettikleri kaya tuzunu, özel taşla toz haline getirerek elde ediyor.

Doğruyol'da oturan, 8 çocuk ve 9 torun sahibi Faize Genç, hem kendilerinin tükettiği hem de hayvanlara verdikleri kaya tuzunu, 'ın ilçesindeki tuz mağaralarından aldıklarını söyledi.

"BAŞKA TUZ KULLANAMIYORUZ"

Kaya tuzunun çok faydalı olduğunu belirten Genç, "Çocukluğumdan beri bu tuzu tüketiriz. Hayvanlara büyük kalıplar halinde verirken, biz de kaya tuzunu iki taşın arasında saatlerce ezdikten sonra toz haline getirip kullanıyoruz. Kaya tuzuna alışık olduğumuz için başka tuz kullanamıyoruz" diye konuştu.

"BÜYÜK BİR SABIR VE BECERİ İSTER"

Kaya tuzunun doğada kendiliğinden oluşan, saf ve değerli tuz olduğunu anlatan Faize Genç, "Bölgede çoğu kişi kaya tuzu kullanır. Bu kaya tuzunu da özel taşla toz haline getiririz. Kaya tuzu doğada kendiliğinden oluşan saf ve değerli bir tuzdur. Bize en yakın olan Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki mağaradan çıkarıp getirir ve burada satarlar. Kaya tuzunu hem hayvanlarımız hem de kendimiz için satın alırız. Bu kaya tuzunu toz haline getirmek büyük bir sabır ve beceri ister" dedi.

87 yaşındaki Faize nine, tuzu taştan çıkarıyor

Arpaçay, Tuzluca, Iğdır, Kars, Yaşam, Güncel

Kaynak: DHA


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