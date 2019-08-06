Faizler düşünce vatandaşlar yeniden arayışa geçti! İşte konutta en cazip ilçeler

Merkez Bankasının son toplantısında 425 baz puanlık indirimi sonrasında faizler yüzde 24 seviyesinden yüzde 19,75'e kadar indi. Beklentilerinde üzerinde gelen indirim sonrasında geçtiğimiz hafta kredi faizlerinde beklenen indirim haberleri de bir bir gelmeye başladı.

YÜZDE 0,99'A ÇEKTİLER

Ziraat Bankası ile başlayan Vakıfbank ve Halkbank ile devam eden kredi faiz indirimlerine söz konusu kamu bankalarının katılım bankaları da dahil oldu.

Bankalar 180 ay vadede 500 bin TL konut kredisinde faizlerini yüzde 0,99'a çekerken katılım bankaları da tutarı 250 bine kadar olan konut finansman oranını, azami 180 ay vade için yüzde 1'in altına çekerek aylık yüzde 0,99 olarak belirledi.

45 BİN TL'LİK AVANTAJ

Özel bankalarında katılım göstermesinin beklendiği indirim seferberliği kapsamında yüzde 0,99 faiz oranı ile ev satın alınması halinde 100 bin TL 120 ay vadede 116 bin liralık faiz bedeli 71 bin liraya kadar iniyor. Bu da konut alıcısına 45 bin TL'lik avantaj sağlıyor.

180 ay vadede ise 100 bin TL'lik kredinin aylık taksiti mevcut oranlar ile karşılaştırıldığında 500 TL birden düşüyor.

EV HAYALİ İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Konut kredisi faizlerindeki düşüş ev hayalini yükselen faizlerden ötürü öteleyen çok sayıda vatandaşı da harekete geçirdi. İnşaat firmaları ile emlakçıların kapılarını aşındıran çok sayıda vatandaş indirimli oranlar üzerinden ev hayalini gerçekleştirmek için ilk adımı atmaya başladı.

200 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

İstanbul genelinde satılıkta fiyat aralığı ortalamada ilçesine göre 200 bin TL'den başlayıp 1 milyonun üzerine çıkıyor. Kiralık tarafında ise 800 TL'den başlayıp 4 bin TL bandına kadar çıkıyor. Yine 1 milyon TL'lik bir konutun ortalama kirası 4 bin TL civarında iken söz konusu kira oranı ile geri dönüş süresi 20 yıl, 200 bin TL'lik 800 TL kiralı bir evin geri dönüşüm süresi de 20 yıl olarak karşımıza çıkıyor.

YATIRIM İÇİN EN CAZİP 3 İLÇE

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, konut alacak vatandaşlar için İstanbul'un 39 ilçesine bakıldığında en cazip ilçe Beyoğlu olarak öne çıkıyor. İlçede satılık fiyatıyla kira gelirine bakıldığında geri dönüşüm süresinin 15 yılında altında olduğu görülüyor. Beyoğlu'nu 15 yılla Eyüpsultan, 16 yıl ile de Esenyurt izliyor. En uzun geri dönüşüm süresinde ise 32 yılla zirvede Bakırköy yer alıyor.

FİYATLARI DÜŞEN VE ARTAN İLÇELER

İstanbul'un 39 ilçesindeki satılık konut fiyatlarına bakıldığında en fazla artış Ataşehir, Beşiktaş, Avcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt,Fatih, Küçükçekmece, Sarıyer, Şişli ve Zeytinburnu'da gerçekleşti. Bayrampaşa, Adalar, Beykoz, Pendik ve Silivri'de ise fiyatlarda düşüş oldu.