Faizsiz Sağlık Sigortası: OMMA Sigorta

OMMA, sigortacılık alanında faaliyet gösteren, uluslararası tecrübeye de sahip bir sigorta ve reasürans brokerliği şirketidir. Müşterilerinin risklerini yönetmeleri için en uygun kapsam ve fiyat ile çözümler sunmaktadır.

16 yıl önce başlayan sigortacılık hikayemizi 2016 yılndan bu yana Omma Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. olarak taçlandırdık.

24 personel, Çalışılan yurtiçi ve yurtdışı reasürans şirketleri. Sigorta brokerleri prim üretiminde ilk sıralarda yer alıyoruz. Bu tecrübemizi tekafül ve kefalet sigortacılığında geliştiriyoruz..

Vizyonumuz: Türkiye'nin en önemli yerli ve milli sigorta ve reasürans brokerliği şirketleri arasında yer almak ve istihdama katkı sağlamak

Tekafül: faizsiz sigortacılık olan tekafül sigortacılığı konusunda lider şirketler arasında yer alacağız

Kefalet sigortacılığı uluslararası ismi ile bonding (ya da surety bond) olarak geçen ekonominin gelişmesine katkı sağlayacak olan kefalet sigortacılığı konusunda lider. Türkiye'den dünyaya açılan yerel ve milli bir şirkettir.

OMMA, sigortacılık alanında faaliyet gösteren, uluslararası tecrübeye de sahip bir sigorta ve reasürans brokerliği şirketidir. Müşterilerinin risklerini yönetmeleri için en uygun kapsam ve fiyat ile çözümler sunmaktadır.