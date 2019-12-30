Haberler » Politika » Fakıbaba'dan Canpolat'a ziyaret - Haberler

Fakıbaba'dan Canpolat'a ziyaret

Bir önceki dönem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ı makamında ziyaret etti.

30.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:19 Fakıbaba'dan Canpolat'a ziyaret
Bir önceki dönem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapan AK Parti Ahmet Eşref Fakıbaba, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ı makamında ziyaret etti. Fakıbaba, "İnanıyorum başlatacakları bu projelerle Haliliye'nin çehresi değişecektir" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık eski bakanı ve mevcut AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, beraberindeki heyetle birlikt Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ı makamında ziyaret etti. Belediye başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Canpolat, Halilliye Belediyesinin 9 aylık faaliyetleri ve yapılması planlanan çalışmalara ilişkin bilgiler paylaştı.

Hep birlikte hizmet edeceğiz

Gerçekleşen ziyaretle ilgili konuşan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Şanlıurfa Milletvekili ve bir önceki dönem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapan Ahmet Eşref Fakıbaba, bizleri, belediyemizi, heyeti ile birlikte ziyaret etti. Bizler de Haliliye'de, Şanlıurfa'da belediye ile ilgili yaptığımız hizmetleri ve projelerimizi kendilerine arz ettik. Hep beraber istişare ettik. Kendisinin tecrübelerinden faydalandık. Ben milletvekilimize ve heyetine çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte uyum içinde, belediye başkanları, milletvekilleri ve en önemlisi vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte ilçemize hizmet etmeye çalışacağız" dedi.

HAliliye'ye çok hakimler

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ise Haliliye Belediyesi ile ilgili övgü dolu cümleler kurdu. Konuşmasına Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve ekibine teşekkür ederek başlayan Fakıbaba, "Faydalı bir görüşme oldu. 9 aylık faaliyetleri ile ilgili özet bir bilgilendirmede bulundular. 9 ay içerisinde başkanın Haliliye ilçesine ne kadar hakim olduklarını gördüm. Tabi Urfalı olarak bu beni çok mutlu etti. İnanıyorum bu başlatacakları projelerle Haliliye'nin çehresi değişecektir. Ben bırakalı 6 yıl olmuş. 6 yıldan sonra daha temiz bir Urfa görmekten mutluluk duyuyorum. Bu bayrağı biz devrettik. Bizden alan arkadaşlarımız inşallah daha yüksek yerlere bu bayrağı dikeceklerdir. Kendilerini yürekten kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Biz milletvekili, belediye başkanları, teşkilat olarak hep beraberiz. İnşallah 2020 yılında daha farklı bir Urfa için hep beraber çalışacağız" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Milletvekili, Şanlıurfa, AK Parti, Haliliye, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

12:48   Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'dan FETÖ ve diğer soruşturmalara ilişkin önemli açıklamalar - Haberler
12:45   Kâbe Baskını: 1979'da Suudi Arabistan'ın tarihini değiştiren Mekke'deki eylem - Haberler
12:45   Selim'de kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı - Haberler
12:41   ABD, terör saldırısının ardından Eş-Şebab'ı vurdu - Haberler
12:38   Boş dairelerden toplam 300 bin TL değerinde kombi çalan hırsızlar yakalandı - Haberler
12:27   Kombi hırsızlarına yapılan operasyon kamerada - Haberler
12:15   Alparslan Kuytul, mesaj yayınlayarak bazı siyasetçilere teşekkür etti - Haberler
12:12   Denizli'de bir apartmanda doğalgaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi 4 kişi yaralandı - Haberler
12:09   70 yaşındaki nine, eksi 10 derecede yaşam mücadelesi veriyor - Haberler
11:54   Konya'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi, 15 kişi yaralandı - Haberler
30.12.2019 13:01:00