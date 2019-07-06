Fakılı grup yolunda asfalt çalışması başlatıldı

Gaziantep
'in Araban
ilçesinde 11 kırsal mahallenin ilçe merkezine ulaşımını sağlayan Fakılı grup yolunda asfalt çalışmasıbaşlatıldı.
ArabanBelediye Başkanı Hasan Doğru, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Araban ilçesine bağlı 11 kırsalmahallenin ilçe merkezine bağlantısını sağlayan Fakılı grup yolunda asfalt çalışmasının başladığını söyledi .
Uzun süredir bozuk olan yolun asfaltlanmasının vatandaşlara daha konforlu yolculuk yapma imkanı sağlayacağını anlatan Doğru, "GaziantepBüyükşehir Belediye Başkanı sayın Fatma Şahin'e şahsım ve ilçe halkı adınateşekkür ederim." dedi.