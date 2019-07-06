06.07.2019 11:45
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Fakılı grup yolunda asfalt çalışması başlatıldı

Fakılı grup yolunda asfalt çalışması başlatıldı

Gaziantep'in Araban ilçesinde 11 kırsal mahallenin ilçe merkezine ulaşımını sağlayan Fakılı grup yolunda asfalt çalışması başlatıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde 11 kırsal mahallenin ilçe merkezine ulaşımını sağlayan Fakılı grup yolunda asfalt çalışması
başlatıldı.
Araban
Belediye Başkanı Hasan Doğru, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Araban ilçesine bağlı 11 kırsal
mahallenin ilçe merkezine bağlantısını sağlayan Fakılı grup yolunda asfalt çalışmasının başladığını söyledi .
Uzun süredir bozuk olan yolun asfaltlanmasının vatandaşlara daha konforlu yolculuk yapma imkanı sağlayacağını anlatan Doğru, "Gaziantep
Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Fatma Şahin'e şahsım ve ilçe halkı adına
teşekkür ederim." dedi.
Kaynak: AA
Hasan Doğru, Gaziantep, Araban, Güncel

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