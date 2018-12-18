18 Aralık 2018, 10:49
»»

"Fakir Birisiyle Olmam" Diyen Özge Ulusoy, İş Adamı Faruk Çolakoğlu'yla Aşk Yaşıyor

"Fakir birisiyle olmam" diyen manken Özge Ulusoy, iş adamı Faruk Çolakoğlu'yla aşk yaşıyor.

İki ay önce İsveçli bankacı Joaquim Lundholm ile yollarını ayıran Özge Ulusoy, yeni bir aşka yelken açtı. Ulusoy, iddiaya göre gönlünü iş adamı Faruk Çolakoğlu'na kaptırdı.

"FAKİR BİRİSİYLE OLMAM" DEMİŞTİ

Geçen yıl bir söyleşide "Fakir bir adamla birlikte olmam" imasında bulunan Özge Ulusoy, sözünün arkasında durdu. Özge Ulusoy, iddiaya göre şimdi de iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşıyor.

İLK SİNYALİNİ İSPANYA'DA VERDİ

Özge Ulusoy, aşkın ilk sinyalini gittiği İspanya'da verdi. Özge Ulusoy'un fotoğraflarını çeken de ünlü iş adamı Faruk Çolakoğlu olduğu iddia edildi. Güzel mankenin fotoğraflarında kalp emojisini kullanması ise bu iddiaları güçlendirdi.

"YENİ AŞKINI GİZLİ TUTMAYA ÖZEN GÖSTERİYOR"

2. Sayfa'da yer alan habere göre geçen gün Barcelona'daki paylaşımlarıyla kalbinin boş olmadığını ima eden Özge Ulusoy, yeni aşkını gizli tutmaya özen gösteriyor.

SÖZÜNÜN ARKASINDA DURDU

Geçen yıl bir söyleşide "Fakirle birisiyle olmam" imasında bulunan 36 yaşındaki model, son ilişkisiyle sözünün arkasında durduğunu kanıtladı.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN AİLESİNİN VELİAHTI

Özge Ulusoy, iddiaya göre gönlünü Türkiye'nin en zengin ailelerinden biri olan Çolakoğlu Ailesi'nin veliahtlarından Faruk Çolakoğlu'na kaptırdı.

FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Tv8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programı Özge Ulusoy'un yeni sevgilisi iş adamı Faruk Çolakoğlu ile Barcelona tatilindeki fotoğrafına ulaştı.

ulusoy,Özge Ulusoy

YORUMLAR (57)
BURAK: 2 aya kalmaz ayrılırlar iş adamlarının çoğu çapkın günlük yaşıyorlar
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
PESO: Fakir birisi de seninle olmaz
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
123456: PARA İÇİN HERŞEYİ YAPABİLECEĞİNİ NE KADARDA BELLİ EDİYOR. ONU SEVMESİNDEN ÇOK PARASININ MİKTARI ÖNEMLİ DEMEKKİ. BU GÜZELLİKTE GELİP GEÇER ÖZGECİK ;)
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
CİVİL ENGİNEER: Kadın diyor ki kıroo olsun parası olsun fark etmez :) :) :)
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
İŞİ BİLİYOR: Çalışmadan kazanmadan enayilerin parasını yiyor, karı çirkin ama akıllı işi biliyor
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Tüm 57 yorumu okumak için tıklayın