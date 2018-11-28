28 Kasım 2018, 08:23
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"Fakir Gelin İstiyorum" Diyen Seda Sayan'a Oğulcan'dan Jet Yanıt: Aşık Olduğum Kadınla Evleneceğim

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, annesinin "Oğluma fakir bir kızla evlen, sende görsün, sende yaşasın" sözlerine "Ben aşık olduğum kadınla evleneceğim" diyerek cevap verdi.

Geçtiğimiz günlerde 'Şule ile Vitrindekiler' programına konuk olan Seda Sayan, oğlunun evlenmesini çok istediğini söyleyerek "Oğluma fakir bir kızla evlen. Sende görsün, sende yaşasın." dedi. Annesinin bu sözlerine Oğulcan'dan yanıt gecikmedi. Oğulcan, "Ben aşık olduğum kadınla evleneceğim." diyerek konuya son noktayı koydu.

"BEN AŞIK OLDUĞUM KADINLA EVLENECEĞİM"

Seda Sayan'ın "Oğluma fakir bir kızla evlen. Sende görsün, sende yaşasın. Birine bir faydan olsun" diyorum açıklamasına oğlu Oğulcan son noktayı koydu. Dün akşam bir ödül törenine katılan Oğulcan, çıkışta annesinin sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi: "Annem evlenmemi istiyor da tabi ki aşık olduğum biriyle evlenmemi istiyor. Onun oradaki mantığı çok başka, onu ben de anlamadım neden öyle dedi. 'Aşık olduğun biriyle evlen' diyor. Sonra 'fakir biriyle evlen' diyor… 'Fakir' dediği durumu olmayan hani her şeyi benle yaşayıp heyecanlanan biri olsun istiyor ama ben aşık olduğum kadınla evleneceğim."

"OĞULCAN'A FAKİR GELİN BULACAĞIM"

Oğulcan'ın çok vicdanlı olduğunu da sözlerine ekleyen Seda Sayan, gelininin de vicdanlı biri olmasını istediğini dile getirdi. Oğluna fakir bir kız bulacağını söyleyen Sayan, "Oğulcan'a evleneceği kızla ilgili fikirler veriyorum" diyerek nasıl bir gelin istediğini anlattı.

Oğulcan Engin son olarak sosyetenin tanınmış isimlerinden Sima Tarkan ile aşk yaşamıştı.
Oğulcan Engin,Seda Sayan
28 Kasım 2018 Çarşamba 08:23



YORUMLAR (12)
FAKİR KIZA AŞIK OLMADI: Fackır kıza aşık oldu
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NURİ: dobra olmak olmak başka kendini üstün görmek başkadır seda hanım
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BERO: FAKİR GELİN İSTİYORUM DİYEREK HALKA YAKIN GÖRÜNMEK İSTİYOR. OĞLU FAKİR BİR KIZ BULSA BİLE O İSTEMEZ , HEPSİ NUMARA.
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SAHKULU: evlenip ne yapacan kur bi harem hayatinin sonuna kadar takil para var nasil olsa
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N35: NASIL BİR KÜÇÜMSEME NASIL BİR AŞAĞILAMA !! FAKİR NE YA ?? TERBİYESİZLİK GÖRGÜSÜZLÜK BAŞKA BİŞEY DEĞİL BU. . ! OĞLUNUN YERİNDE OLSAYDIM UTANIRDIM ANNESİNİN BU SÖZLERİNDEN
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