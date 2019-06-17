17.06.2019 15:50
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Fakülte teknikeri yüksek gerilime kapılıp öldü

Fakülte teknikeri yüksek gerilime kapılıp öldü

KONYA'da yüksek gerilim hattına kapılan teknisyen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


KONYA'da yüksek gerilim hattına kapılan teknisyen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 11.00 sıralarında Selçuklu ilçesine bağlı Sarıcalar Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin çiftliğinde çalışan fakülte teknisyenlerinden Yusuf Adıgüzel (45), çiftlikteki elektrik direğinde bulunan sigortaları kontrol ettiği sırada yüksek gerilime kapıldı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Adıgüzel yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Adıgüzel'in cesedi otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Konya
Kaynak: DHA
Selçuklu, Konya, Güncel

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