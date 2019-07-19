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Fal bakma, büyü yapma iddiasıyla dolandırıcılığa tutuklama

ADANA'da fal bakıp, büyü yaptığı iddiasıyla kadınları dolandıran Murat Y. (44) tutuklandı.

19.07.2019 09:33 Fal bakma, büyü yapma iddiasıyla dolandırıcılığa tutuklama
ADANA'da fal bakıp, büyü yaptığı iddiasıyla kadınları dolandıran Murat Y. (44) tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Murat Y.'nin sosyal medya hesabı üzerinden irtibata geçtiği kadınlara fal bakıp, eşten soğutma, kocasını kendisine aşık etme gibi büyüler yaptığını söyleyerek 5 bin lira aldığını saptadı. Ayrıca kocasının kendisiyle ilgilenmesi için büyü yaptıran bir kişiye de 500 bin lira senet imzalattığı iddia edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla Seyhan ilçesinde yakalandı. Emniyete götürülen Murat Y., sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Güncel

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