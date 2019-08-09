Haberler» Güncel» Haber

'Fal ve büyü' iddiasıyla dolandırıcılığa gözaltı

ADANA'da fal ve büyü yaptığını söyleyerek, vatandaşları dolandırdığı iddia edilen M.E.K.(53) yakalandı.

09.08.2019 09:24 'Fal ve büyü' iddiasıyla dolandırıcılığa gözaltı
ADANA'da fal ve büyü yaptığını söyleyerek, vatandaşları dolandırdığı iddia edilen M.E.K.(53) yakalandı.
İddiaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, M.E.K. isimli şüphelinin, çocuğu olmayan H.T.'den büyü yaptığını söyleyerek 6 bin 250 TL, H.Ç. isimli kadından da üzerinde büyü olduğu ve bozacağı yalanıyla 10 bin TL aldığını belirledi.
Polis, M.E.K.'yi Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Şüphelinin, sorgusunda ise kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak, yurt dışına gitmek isteyen İ.Ç.'den 3 bin TL, bedensel engelli bir kişiden de iyileştirme vaadiyle 3 bin TL aldığı ortaya çıktı.
M.E.K., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.




Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:08   Kurban Bayramı'nda, deri ihtiyacının yüzde 20'si karşılanacak
11:08   Engelliler engellere kulaç attı
11:08   Spekülatif kur atağında bir yıl geride kaldı"
11:08   Trakya gelengisi tedavi altına alındı
11:08   Kurban etini tüketmeden "6 saat bekletin"
11:08   Kurban Bayramı'na doğru
11:08   Kırklarelispor'da transfer çalışmaları