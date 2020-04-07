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Falcao'dan 45 saniyede 106 mekik

Korona virüs salgını sebebiyle evde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, 45 saniyede 106 mekik çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşarak, arkadaşlarına meydan okudu.

07.04.2020 00:19 | Son Güncelleme: 07.04.2020 00:19
Falcao'dan 45 saniyede 106 mekik
Korona virüs salgını sebebiyle evde çalışmalarını sürdüren Galatasaray 'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, 45 saniyede 106 mekik çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşarak, arkadaşlarına meydan okudu.

Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao, korona virüs salgını sebebiyle evde kaldığı bu dönemde çalışmalarını devam ettiriyor. Kolombiyalı yıldız, evinde 45 saniye içinde 106 mekik çektiği görüntüleri sosyal medyada yayınlayarak, arkadaşlarına meydan okudu. Falcao, ayrıca paylaştığı videoda 'evde kal' çağrısı da yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Radamel Falcao, Galatasaray, Falcao, Spor
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