Falcao'dan Arda Turan'a transfer telefonu! İşte yaşananlar

Galatasaray'ın transferini bitirmek için yoğun çaba harcadığı Falcao'nun sarı kırmızılı ekip hakkında bilgi almak için eski takım arkadaşı Arda Turan ve vatandaşı Mondragon ile görüştüğü belirtildi.

ARDA TURAN'A HER ŞEYİ SORDU

Kolombiyalı futbolcunun, Galatasaray Kulübü'nde uzun yıllar forma giyip kaptanlık yapan Arda Turan ve Mondragon'u peş peşe telefonla aradığı ortaya çıktı. Kolombiyalı yıldızın, Atletico Madrid'den takım arkadaşı ve yakın dostu olan Arda Turan'dan Galatasaray ve İstanbul ile ilgili geniş bilgi aldığı öğrenildi.

Falcao'nun, Galatasaray Kulübü'nün durumu, takım yapısı ve taraftarı ile ilgili uzun süre konuştuğu ve Arda Turan'ın da eski takım arkadaşına önemli ayrıntılar aktardığı ifade edildi. Başakşehir'de kiralık olarak kariyerini sürdüren Arda Turan, Galatasaray hakkında bilgi alan Falcao'ya, "Kariyerinde unutamayacağın bir kulüp olacaktır" dediği belirtildi.

"SANA HER KONUDA YARDIMCI OLURUM"

Arda Turan'ın ayrıca Falcao'ya, "Buradaki ambians ve taraftar seni coşturur. Unutulmaz bir deneyim yaşarsın. Ayrıca oturacağın ev başta olmak üzere her konuda da sana yardımcı olurum" dediği öğrenildi.

MONDRAGON DA DESTEK VERDİ

Arda'ya teşekkür eden Kolombiyalı golcü, vatandaşı eski kaleci Mondragon'dan da Galatasaray için güzel sözler duydu. Arda gibi Galatasaray'ın büyüklüğünü anlatan Mondragon'un, "Transfer için verdiğin kararın ne kadar doğru olduğunu İstanbul'a adım attığın ilk günden itibaren anlayacaksın" dediği belirtildi.

Falcao transferinde artık iki kulübün anlaşması ve transferin açıklanması bekleniyor.