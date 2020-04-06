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Falcao'dan ayrılık iddialarına yanıt: Ailem ve ben, Galatasaray'da mutluyuz

Ücretiyle ilgili sorun yaşadığı için ayrılacağı konuşulan golcü futbolcu Radamel Falcao, "Daha 2.5 yıl sözleşmem var. Dış basında hakkımda çok iddia çıkıyor. Ben ve ailem burada mutluyuz" dedi. Ayrıca Falcao'nun Mbappe ile sosyal medya üzerinden yaptığı sohbet, gündeme damga vurmayı başardı.

06.04.2020 09:56 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:02

Galatasaray 'a sezon başında gelen ve transferi büyük bir gündem yaratan Radamel Falcao, son günlerde ortaya atılan ayrılık iddiaları ile ilgili konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Katar basınında, Kolombiyalı forvet için Al Sadd'ın teklifte bulunduğu, 34 yaşındaki yıldızın da sarı-kırmızılı takımın indirim talebini kabul etmeyerek Al Sadd'a gideceği haberleri çıkmıştı. Ama Falcao bu haberleri yalanladı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray'dan yıllık 5 milyon Euro garanti ücret alan Falcao, iddialara şu sözlerle yanıt verdi:

"Benim Galatasaray'la daha 2.5 yıl sözleşmem var. Dış basında hakkımda çok iddia çıkıyor ama bunlara kimse kulak asmasın. Ben ve ailem burada çok mutluyuz. Ayrılmak gibi bir niyetim yok. Mutlu olduğum yerden niye gideyim!"

MBAPPE'YE SOSYAL MEDYADAN CEVAP: ASIL YETENEKLİ OLAN SENSİN

Radamel Falcao, twitter hesabından Monaco günlerinde attığı bir golü paylaştı.

Falcao, Monaco forması giydiği dönemden Dijon'a karşı oynadıkları maçta frikikten attığı golü, "Ne maçtı ama" notuyla tweetledi.

Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe de eski takım arkadaşı Falcao'nun bu tweetinin altına, "Yetenekli" yorumunu yaptı.

Falcao'dan ayrılık iddialarına yanıt: Ailem ve ben, Galatasaray'da mutluyuz

Falcao da bu tweeti alıntılayarak, "Asıl yetenekli olan sensin" şeklinde paylaştı.

Bu ikilinin diyaloğu kısa süre içerisinde twitter'da binlerce kişi tarafından beğenildi.

Falcao'dan ayrılık iddialarına yanıt: Ailem ve ben, Galatasaray'da mutluyuz

İki futbolcu, 2016/17 sezonunda Monaco'da birlikte forma giymişlerdi.

Falcao’dan ayrılık iddialarına yanıt: Ailem ve ben, Galatasaray’da mutluyuz
Etiketler: Radamel Falcao, Galatasaray, Falcao, Spor

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Radamel Falcao'dan ayrılık iddialarına yanıt: Ailem ve ben, Galatasaray'da mutluyuz
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Haberler ›› Spor ››Falcao'dan ayrılık iddialarına yanıt: Ailem ve ben, Galatasaray'da mutluyuz - Spor
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