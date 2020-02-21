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Derbide şans isteyen Falcao'yu, Fatih Terim 11'de oynatacak

Fenerbahçe ile Kadıköy'de kritik bir derbiye çıkacak olan Galatasaray'da Radamel Falcao gelişmesi yaşandı. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Falcao, teknik direktör Fatih Terim'le görüştü ve derbide forma istedi. Fatih Terim de forvette tercihini Falcao'dan yana kullanacak.

21.02.2020 10:29 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:01

'da sakatlığı geçen ve takımla çalışan Radamel Falcao derbide oynayacak mı? Herkesin en çok merak ettiği konulardan birisi.

Bir tarafta form tutan ve neredeyse her maçta gol atan Adem Büyük diğer tarafta kalitesi tartışılmaz olan ancak maç eksiği bulunan Falcao. Fatih Terim'in de şu anda ikilemde olduğu ve son ana kadar duruma bakacağı belirtiliyor.

45 DAKİKA GÖRÜŞTÜLER

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Radamel Falcao, Fatih Terim'den ilk 11'de oynamak istediğini söyledi. İdmanlarda yedek takımda oynayan Kolombiyalı tecrübeli hocayla 45 dakika süren bir görüşme yaptı.

FALCAO'DAN TERİM'E MESAJ

Falcao'nun, "Görüşünüze her zaman saygılıyım, Ancak ben bu maçları oynamak için buraya geldim. Sizden derbide şans istiyorum" dediği öğrenildi. Sarı kırmızılı çalıştırıcı tercihini büyük ihtimalle Falcao'dan yana kullanacak.

(Takvim)

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Derbide şans isteyen Falcao'yu, Fatih Terim 11'de oynatacak

Radamel Falcao, Galatasaray, Fatih Terim, Falcao, Spor


HABER YORUMLARI (4)
AMA YETMEZ:ZATEN FENERBAHÇE İÇİN ALINDI DİĞER MAÇLARDA YATIŞŞŞŞ
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ADINIZI YAZIN:ABDURRAHİM AĞLAYACAKKK!
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KANARYA:Istediginle basla zaten yenileceksiniz!
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GERÇEKLER:sebep fener cokmu iyi top oynuyor ankaragücü macını tirübünden izledım 90 dakıka sankı sahadakı fener degıl mersın ıdman yurduydu
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5 4
Spor

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