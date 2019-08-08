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Falcao'dan heyecanlandıran Galatasaray paylaşımı

Galatasaray'a transfer olması beklenen yıldız isim Falcao taraftarları heyecanlandırdı. Muslera'nın yaptığı kupa paylaşımına Kolombiyalı golcüden "Cimbombom" cevabı geldi. Falcao'nun cevabına 157 bin beğeni yapıldı.

08.08.2019 09:36
Falcao'dan heyecanlandıran Galatasaray paylaşımı

Galatasaray, Süper Kupa finalinde Akhisar'ı Belhanda'nın golüyle 1-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Sarı kırmızılı ekibin tecrübeli file bekçisi Muslera'nın kupa paylaşımının altına Falcao'dan "Cimbombom" cevabı geldi. Gelen bu cevaba tam 157 bin beğeni yapıldı.

Uruguaylı file bekçisi, Falcao'nun bu paylaşımının ardından, "Galatasaray'a gel idol" cevabını verdi.

DONK DA MESAJ GÖNDERDİ

Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk da Falcao'nun yorumuna cevap veren isimlerden oldu. Hollandalı futbolcu Kolombiyalı golcüye, "Gel, bir hafta sonra sezon başlıyor" mesajını yolladı.

ALBAYRAK TAKİP EDİYOR

Tüm bu yorumların ardından Abdurrahim Albayrak, Radamel Falcao'yu takip etmeye başladı ve gönderilerini beğendi.


Fernando Muslera, Galatasaray, Akhisar, Falcao, Spor

YORUMLAR (7)
...: cimbombom ne demek :)
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FENERBAHÇELİ: hadi hayırlı olsun aldınız Falcaoyu :D
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HOŞAF: Arkadaşlar falcao ve Monaco’yla çoktan anlaşıldı.bekletilmesinin sebebi transfer taktikleri..falcaoyla anlaşıldı diye hemen getirmeye kalksak Diagne elimizde kalırsa nolcak.13 m Euro verdiğimiz adamı kadrodan çıkarıp paffligde mi oynatalım.ayrıca diagnenin fiyatını bile düşürür öyle bir şey.bunların nasıl olsa 3-4 santraforu var mecbur satacaklar deyip az para teklif ederler.BİRAZ SABIR.
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T.C: Beyler Falcao geliyor mu, gelmiyor mu?Satranç yaptınız bu işi, devlet sırrı veya FBI tarafından en çok arananlar listesinde de değil, çıkıp açıklayın durumunu
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FORVET: gelirse türkiye ligini ezer şampiyonlar liginde gruptan çıkarır çeyrek final oynar takım
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KRAAALLLLLL 3 SEZON GOL KRALI ARTIK O: EFSANEEE
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