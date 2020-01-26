Falcao'dan sakatlık açıklaması: Rahatsızlık hissettim, risk almak istemedim

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray, 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada sakatlık geçiren Radamel Falcao, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Radamel Falcao, "3 puan çok önemliydi. Herkesi tebrik ediyorum, tüm arkadaşlarımı. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Hem attığım gol, hem de 3 puan için çok mutluyum" sözlerini kullandı.

"RİSK ALMAK İSTEMEDİM"

Sakatlığı ile ilgili olarak, "Bir rahatsızlık hissettim, çok fazla devam edip risk almak istemedim. MR'a girip, ne olduğuna bakacağız" dedi.

MUSLERA: G.SARAY, ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYIDIR

Karşılaşmaya değinen Muslera, "Dersimize iyi çalıştık, Konya'yı böyle bekliyorduk, kapanan bir takım. Göbeği iyi kapatan, kompakt oynayan bir takımdı. Biz de çabuk kanat değişimi yapıp, beklerimiz için alan yaratmamız gerekiyordu. Konya deplasmanı zor bir deplasman, zor bir saha. Buradan güzel bir galibiyetle döndüğümüz için mutluyuz." sözlerini kullandı.

Şampiyonluğa inandıklarını söyleyen Muslera, "Galatasaray'ın neler yapabileceğini tarihe baktığımızda görebiliyoruz, çok da uzağa gitmeye gerek yok, geçen seneye bakınca görüyoruz. Galatasaray her zaman şampiyonluğun en büyük adayıdır ve mücadelesine devam edecektir." dedi.