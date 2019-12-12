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Falcao'dan taraftarı mutlu edecek sözler

Galatasaray'ın Kolombiya'lı süperstarı Radamel Falcao, 5-0'lık PSG mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Henüz %100 hazır olmadığını belirten Falcao, forma giydikçe daha iyiye gideceğini belirtti.

12.12.2019 08:37 | Son Güncelleme: 12.12.2019 08:46

'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Paris Saint Germain'e 5-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşıalşamyı değerlendiren Radamel Falcao "Maça iyi başladık, kötü başladığımızı düşünmüyorum. Ancak böyle bir rakibe karşı konsantrasyon kaybı olunca, cezayı kesiyorlar." dedi.

"ŞU AN %100 HAZIR DEĞİLİM"

Fizik durumu hakkında konuşan Falcao "Şu an için %100 durumda değilim. İki ay sahalardan uzak kaldım. Böyle dakikalar alarak daha iyiye gidiyorum. Çok daha iyi hale geleceğim." diye konuştu.

Galatasaray'ın Avrupa'dan elenmesiyle ilgili de açıklama yapan Falcao "İki tane hedefimiz kaldı lig ve kupa. Bu iki kupanın da favorisiyiz ama düzeltmemiz gereken, daha iyi yapmamız gereken şeyler var. Her geçen maç daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Falcao'dan taraftarı mutlu edecek sözler

Paris Saint Germain, Radamel Falcao, Galatasaray, Falcao, Spor


HABER YORUMLARI (8)
FİGOOO:ya falcao gözünü sevim süre aldıkça bende bu hakde form tutarım, ne oldu sana böyle ya anlamıyorum ne güzel oynuyordun monacoda arkadaş
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GFB:BOŞVER OĞLUM YA GS DE PARA YEMEYE DEVAM ET BİR GAZLA GELDİN BUNLAR SENİ GÖNDEREMEZ DE SEN BU LİGİN ADAMI DEĞİLSİN BİR FENERBAHÇE Lİ OLARAK ÇOK MUTLUYUM GİTME GALATASARYDAN HEP KALL.
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YAŞLI:5-0 lik ezici yenilgi sonrasi muthis umitlerim var
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FENERLİBAHÇELİ34:Umarım taraftar da mutlu olmuştur bu sözlere. Mesela ben acayip rahatladım. Yanına Ocak ta bir başka dünya yıldızı gelirse. İş tamamdır.
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ASLAN:İNANIYORUZ VE SABIRLA BEKLİYORUZ YÜZÜMÜZÜ KARA ÇIKARMAYACAĞINI BİLİYORUZ ŞU FB YE DEPLASMANDA 2 TANE SAPLA SONRA SAKATLAN DAHA OYNAMA :d
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HASANN:işte bu zihniyet yüzünden futbolumuz rezil durumda fener gol at yeter, yat sana biz bakalım. Böyle davam
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ANTİTS:sabah sabah iyi güldük başımıza bişey gelmese :)
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HASANN:Çok komik adam bu ya, yatarak milyonlar kazanıyor, sonrada taraftara müjde veriyor:)))))
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