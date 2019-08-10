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Falcao'dan transfer açıklaması

Galatasaray ile adı anılan Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takıma transferinin kariyerinin bu aşamasında heyecan verici olacağını söyledi.

10.08.2019 00:02 Falcao'dan transfer açıklaması
Galatasaray ile adı anılan Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takıma transferinin kariyerinin bu aşamasında heyecan verici olacağını söyledi.
Kolombiya basınına konuşan 33 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'de futbol yoğun bir şekilde yaşanıyor. Kariyerimin bu aşamasında transferim heyecan verici olur. Umarım en kısa sürede sonuçlanır." ifadelerini kullandı.
Monaco ile antrenmanlara çıktığını hatırlatan Falcao, kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi ve en üst seviyede kalmak istediğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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