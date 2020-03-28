Falcao’dan ’Yanımıza dönün’ diyen ailesine yanıt: Türkiye çok güvenli

Galatasaray şu ana kadar koronavirüs kabusunu en fazla hisseden kulüp durumunda… Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim ve Yusuf Günay'ın testlerinin pozitif çıkmasıyla büyük şok yaşayan sarı-kırmızılılarda yetkili mercilerin ülke genelinde aldığı önlemler sonrası panik havası yok.

GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORLAR

Takvim'in haberine göre Cimbom'un iki uluslararası yıldızı Falcao ve Muslera'nın ailelerinin de gelişmeleri büyük bir endişe ile takip ettiği hatta iki futbolcuya "Yanımıza dönün" çağrısı yaptığı belirlendi. Ancak hem Falcao'nun hem de Muslera'nın ailelerine, "Bizi sakın merak etmeyin. Çok iyiyiz. Burada bütün önlemler alındı. Türkiye şu anda çok güvenli" yanıtını verdiği öğrenildi.

"TÜRKİYE BENİM İKİNCİ VATANIM"

Galatasaray'da şu ana kadar hiçbir yabancı futbolcudan yönetime "Evime dönmek istiyorum" diye bir talep gelmedi. Sarı-kırmızılılar evlerinde bireysel çalışma programına devam ediyor. 2011 yılından bu yana Galatasaray forması giyen Fernando Muslera artık bizden biri oldu. Uruguaylı kaleci her seferinde, "Türkiye benim ikinci vatanım. Burada çok mutluyuz" ifadesini kullanıyor. Dünyanın en önemli yıldızlarından biri olan Radamel Falcao da ailesiyle birlikte Türkiye'de çok mutlu bir hayat sürüyor.