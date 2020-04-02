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Falcao, G.Saray'ın indirim talebini kabul etmedi ve Al Sadd ile anlaştı

Katar'ın Al Watan Gazetesi'nin haberine göre Radamel Falcao, koronavirüs nedeniyle G.Saray'ın maaş indirimi talebine sıcak bakmadı ve ayrılmayı kafasına koydu. 34 yaşındaki futbolcunun, Katar ekibi Al Sadd ile anlaştığı ifade edildi. Xavi'nin çalıştırdığı ekibin, yıldız oyuncuya yıllık 10 milyon euro önerdiği yazıldı.

02.04.2020 10:26 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:33

Koronavirüs salgını futbol dünyasında da taşları yerinden oynatmaya başladı. Liglerin askıya alınmasıyla ekonomik olarak çıkmaza giren kulüpler, çözüm yolları aramaya başladı. Krizi atlatmak için gündeme gelen ilk çare ise futbolcuların maaşlarında indirime gitmek. Juventus ve Barcelona'nın bu yola başvurmasının ardından Süper Lig ekipleri de oyuncularla görüşmeye başladı.

FALCAO İNDİRİMİ KABUL ETMEDİ, AL SADD İLE ANLAŞTI

Galatasaray 'ın da başta yıldız isimler olmak üzere takımdaki futbolculardan indirim talep ettiği ifade ediliyor. Katar basınında sarı-kırmızılı ekip için çarpıcı bir iddia dile getirildi. Al Watan'da yer alan habere göre Falcao , kulüpten gelen indirim istediğini reddetti ve Al Sadd'la anlaştı.

10 MİLYON EURO MAAŞ

Barcelona'nın efsane isimlerinden Xavi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Al Sadd'ın krizi fırsata çevirmek için harekete geçtiği ve yıllık 10 milyon euroluk maaş önerisiyle Kolombiyalı ismi ikna ettiği yazıldı.

Suudi Arabistan'ın Al Hilal kulübünün de Falcao'ya teklif yaptığı ancak deneyimli yıldızın Katar'ı tercih ettiği aktarıldı.

Öte yandan Kolombiya futbolunun efsane isimlerinden Faustino Asprilla'nın Falcao'nun Al Sadd ile anlaştığı haberlerine, "Katar, futbol oynamak için iyi seçenektir" şeklinde konuştuğu öğrenildi.

(Sabah)

Falcao, G.Saray’ın indirim talebini kabul etmedi ve Al Sadd ile anlaştı
Etiketler: Koronavirüs, Galatasaray, Falcao, Spor

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Kolombiyalı yıldız Falcao, G.Saray'ın indirim talebini kabul etmedi ve Al Sadd ile anlaştı
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Haberler ›› Spor ››Falcao, G.Saray'ın indirim talebini kabul etmedi ve Al Sadd ile anlaştı - Spor
Yorumlar (1)
GONDERRR:Gonderebiliyorsan gonderrr.gonderrr.Bu adamı takıma kim aldıysa parayı ondan tahsil edin.
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