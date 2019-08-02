Falcao, Galatasaray'ın teklifini reddetti! Gideceği ülkeyi duyurdular

Fransız basınından L'Equipe kısa bir süre evvel Falcao'nun Galatasaray'a çok yakın olduğunu duyururken, bu kez Marca Kolombiya ve Sky Sport Italia, yıldız golcünün Türkiye'ye gelmeyeceğini duyurdu.

"AİLESİ İÇİN REDDETTİ"

Marca Claro'nun habere göre; "Falcao ailesini düşündüğü ve hem dil hem de kültürel olarak bu kadar köklü bir değişiklik yapmak istemediği için Galatasaray'ın teklifini reddetti" dedi.

FALCAO'NUN HEDEFİ ÇİN

Sky Italia'dan Fabrizio Romano ise Falcao'nun Galatasaray ile anlaşmaya varmadığını ve Kolombiyalı golcünün yarım sezon daha Monaco'da oynayıp daha sonra ise Çin'e transfer olmayı düşündüğünü iddia etti.

FALCAO'DAN ÇİN AÇIKLAMASI

Kolombiyalı golcü ise daha önce yaptığı açıklamada; "Çin'e transfer olmak benim için hiçbir zaman bir opsiyon olmadı, olmayacak, olamaz!" ifadelerini kullanmıştı.