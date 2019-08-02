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Falcao, Galatasaray'ın teklifini reddetti! Gideceği ülkeyi duyurdular

Galatasaray'a gelmesi beklenen yıldız futbolcu Falcao için hem ülkesi Kolombiya hem de İtalyan basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi. Kolombiyalı golcünün Galatasaray'ın teklifini reddederek 6 ay daha Monaco forması giyip daha sonra ise Çin'e transfer olmak istediği belirtildi.

02.08.2019 11:00
Falcao, Galatasaray'ın teklifini reddetti! Gideceği ülkeyi duyurdular

Fransız basınından L'Equipe kısa bir süre evvel Falcao'nun Galatasaray'a çok yakın olduğunu duyururken, bu kez Marca Kolombiya ve Sky Sport Italia, yıldız golcünün Türkiye'ye gelmeyeceğini duyurdu.

"AİLESİ İÇİN REDDETTİ"

Marca Claro'nun habere göre; "Falcao ailesini düşündüğü ve hem dil hem de kültürel olarak bu kadar köklü bir değişiklik yapmak istemediği için Galatasaray'ın teklifini reddetti" dedi.

FALCAO'NUN HEDEFİ ÇİN

Sky Italia'dan Fabrizio Romano ise Falcao'nun Galatasaray ile anlaşmaya varmadığını ve Kolombiyalı golcünün yarım sezon daha Monaco'da oynayıp daha sonra ise Çin'e transfer olmayı düşündüğünü iddia etti.

FALCAO'DAN ÇİN AÇIKLAMASI

Kolombiyalı golcü ise daha önce yaptığı açıklamada; "Çin'e transfer olmak benim için hiçbir zaman bir opsiyon olmadı, olmayacak, olamaz!" ifadelerini kullanmıştı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Galatasaray, Kolombiya, Falcao, Spor

YORUMLAR (18)
YERLİ MESSİ: GELİYOR YOLDA. . .
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KALE: haber kendi içinde çelişkili. . zerre kadar ciddiye almıyorum. çok saçma bir haber.
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ADINIZI YAZIN: İyi oldu kurtuldu galatasaray
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DEVLET-İ ALİYYE: Kolombiya ve Çin komşu zaten demi ! Çince ve İspanyolca ortak dil ailesinden geliyor demi ?! TÜRKİYE ye kurban olsunlar.
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ADINIZI YAZIN: Çünkü Çin İle Kolombiya birbirlerine dil ve kültürel açıdan çok benziyorlar.
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OLAY: Cine gidince kültür ve dil farki yok oda hakli
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ANGARALI: BAŞKA ADAM MI YOK BIRAKIN ŞU AÇ I
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BJK: patladııııı
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ASLAN PARÇASI: haber dogru ise yazıklar olsun önce bizim yönetime sonra falcao efendiye
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ANTİTS: gassaray safi rüzgar
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