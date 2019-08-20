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Falcao, Galatasaraylı yöneticiyi takibe aldı! Taraftar heyecanlandı

Galatasaray'ın transferi için görüşmeleri sürdürdüğü Radamel Falcao, sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Kolombiyalı golcü oyuncu Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin'i sosyal medyada takip etmeye başladı.

20.08.2019 11:11
Falcao, Galatasaraylı yöneticiyi takibe aldı! Taraftar heyecanlandı

Galatasaray'ın transferi için uzun süredir uğraş verdiği Falcao, sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir hamleye imza attı. Kolombiyalı yıldız, Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin'i sosyal medyada takibe aldı.

33 yaşındaki golcü için Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut Fransa'ya giderek temaslarda bulunmuş ve yurda dönmüştü.

FALCAO'NUN BU HAFTA GELMESİ BEKLENİYOR

Falcao, geçtiğimiz hafta sonu Monaco'nun Metz ile oynadığı maçta kadroda yer almadı. Yıldız oyuncunun bu hafta arası İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Galatasaray ile sözleşme imzalayacağı iddia ediliyor.

Falcao, Galatasaraylı yöneticiyi takibe aldı! Taraftar heyecanlandı

Radamel Falcao, Galatasaray, Falcao, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR (9)
TARIK: Arkadaşlar gerçekten her takım taraftarı işine bakmalı yakışmıyo bir takım yenince çamurlamak. ben koyu fenerliyim kim kimi transfer ediyorsa etsin bu ülke futboluna katkı sağlar keşke bütün takımlar da yıldız oyuncu transfer etse lig kalitesi artsa. Unutmayın düşmanlıktan zarar gelir. Her sene Bi takım şampiyon olsun nolacak ki yeter ki insanlık kaybolmasın ii oyun ii futbol kazansın
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GELECEKTEN GELEN: şşşşşşşşşşştttt. FALCAO !
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ADINIZI YAZIN: ÇÖP
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BEN NAPAYIM: Jargona bak patates kızart
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ADINIZI YAZIN: Sadece merak ediyorum artık falcao haberleri midenizi bulandırmıyor mu??
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NİYAZİ SİRKE: Transfer sezonunun son günü hatta son saati gelecek işte belli yani.ve neden böyle oluyor anlamak mümkün değil.
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KAAN TÜRK: geleceksen gel artık
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