Falcao için heyecanlandıran açıklama! Yıldız ismi takibe aldı

Monaco Kulübü Başkan Yardımcısı Petrov, Falcao'nun transfer süreciyle ilgili, "Sadece Galatasaray değil, birçok takım Falcao ile ilgileniyor. O bizim kaptanımız ve en iyi oyuncularımızdan biri. Ciddi bir teklif almadığımız sürece burada kalması önemli' ifadelerini kullandı.

Petrov, Falcao'nun takımda kalıp kalmayacağı konusuyla ilgili olarak, "Falcao takımda kalırsa, herkes ona göre hareket eder, bir problem olacağını sanmıyorum. Diğer yandan menajeri Mendes'in Monaco ile yaptığı birçok iş var. Uzun zamandır bir işbirliği var. Hepimizin yapılan işlerde memnun kalması gerekiyor'

Kolombiyalı golcünün ise Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisini Instagram'dan takibe alması ise taraftarları oldukça heyecanlandırdı.