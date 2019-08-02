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Falcao için heyecanlandıran açıklama! Yıldız ismi takibe aldı

Adı Galatasaray ile anılan dünyaca ünlü golcü Falcao için Monaco Kulübü Başkan Yardımcısı Petrov'dan açıklama geldi. Falcao ayrıca sarı kırmızılı ekibin başarılı file bekçisi Muslera'yı Instagram'dan takibe aldı.

02.08.2019 16:31
Falcao için heyecanlandıran açıklama! Yıldız ismi takibe aldı

Monaco Kulübü Başkan Yardımcısı Petrov, Falcao'nun transfer süreciyle ilgili, "Sadece Galatasaray değil, birçok takım Falcao ile ilgileniyor. O bizim kaptanımız ve en iyi oyuncularımızdan biri. Ciddi bir teklif almadığımız sürece burada kalması önemli' ifadelerini kullandı.

Petrov, Falcao'nun takımda kalıp kalmayacağı konusuyla ilgili olarak, "Falcao takımda kalırsa, herkes ona göre hareket eder, bir problem olacağını sanmıyorum. Diğer yandan menajeri Mendes'in Monaco ile yaptığı birçok iş var. Uzun zamandır bir işbirliği var. Hepimizin yapılan işlerde memnun kalması gerekiyor'

Kolombiyalı golcünün ise Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisini Instagram'dan takibe alması ise taraftarları oldukça heyecanlandırdı.

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Galatasaray, Instagram, Falcao, Spor

YORUMLAR (1)
LAF OLSUN TORBA DOLSUN: SABAHLEYİNDE FALCAO GALATASARAYIN TEKLİFİNİ REDDETTİ DİYE HABER YAPTINIZ KOMİKSİNİZ :D O ADAM ÖYLE YADA BÖYLE GELECEK. GELMESEDE GELEN FALCAOYU ARATMAYACAK.
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