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Falcao ilk maçında gol attı, dış basında konuşuldu

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı Falcao'nun attığı golle yenmesi sonrasında yıldız golcünün performansı dünya basınında da yer aldı.

14.09.2019 14:31

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ın sahasında Kasımpaşa'yı Falcao'nun 38. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puan kazanmıştı. Kolombiyalı yıldız golcünün performansı dünya basınında da konuşuldu. Özellikle Portekiz, Kolombiya, İtalya ve Hollanda basını Falcao'ya özel yer ayırdı.

İşte dış basında Falcao'nun performansı ile ilgili haberler;

Calciomercato:Falcao, Galatasaray formasıyla ilk maçında golünü attı. Falcao'nun golü 3 puanı getirdi ve Galatasaray bu skorla 3 puanın sahibi oldu.

AD (Netherlands):Falcao, Galatasaray maçında ilk golünü attı. Golde şanslıydı. Şutu Ben Youssef'e çarparak yön değiştirdi. Binlerce Galatasaray taraftarı Falcao'nun ilk maçını bekledi ve dolu tribünler önünde Falcao, 89. dakikada alkışlarla kenara geldi.

A Bola:Falcao ve Quaresma karşı karşıya geldi. Galatasaray, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Falcao, ilk maçında Galatasaray'a 3 puanı getiren isim oldu.

Marca (Colombia):Büyüleyici hikaye. Büyülü şeylerden etkilenen oyuncular vardır. Falcao da onlardan biri. Galatasaray ile olan hikayesi büyüleyici başladı ve golle devam ediyor.

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Falcao ilk maçında gol attı, dış basında konuşuldu

Galatasaray, Kasımpaşa, Falcao, Spor

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