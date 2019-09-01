- Falcao İstanbul'a geldi (Ek görüntü)

Yıldız golcüyü yaklaşık 10 bin taraftar karşıladı

İSTANBUL - Galatasaray'ın uzun görüşmeler sonunda Monaco'dan kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcuyu yaklaşık 10 bin sarı-kırmızılı taraftar meşalelerle karşıladı. Falcao ayağının tozuyla taraftara üçlü çektirdi.

Galatasaray uzun süredir temas halinde olduğu Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaşırken, yıldız golcü akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık terminaline özel jetle gelen Falcao'ya Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Futbol Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar eşlik etti. Genel havacılık terminalinden çıkan Falcao'yu yaklaşık 10 bin sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Öğlen 12 gibi genel havacılığa gelen Galatasaraylı taraftarlar, uzun süren bekleyişin ardından yıldız golcüyle bir araya geldi. Falcao da ayağının tozuyla taraftarlara üçlü çektirirken, uzun süre karşılıklı olarak tezahüratta bulundu. Falcao'nun ardından golcü futbolcunun eşi de taraftarlarla karşılıklı olarak üçlü çekti. Terminalde kendilerine ayrılan yerlere sığmayan taraftarlar, telleri aşarken, bazıları da elektrik direklerine tırmanarak Falcao'yu görmeye çalıştı. Eşi ve çocuklarıyla birlikte taraftarları selamlayan Falcao, daha sonra tekrar terminale geçti.