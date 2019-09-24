Haberler » Spor » Haber

Falcao kararı Kolombiya'yı ayağa kaldırdı: Büyük saygısızlık

Galatasaray'ın Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta yıldız golcü Falcao'nun uzatma dakikalarında oyuna dahil olmasına Kolombiya'dan sert tepkiler geldi. Kolombiya'da yayın yapan Publimetro gazetesi, "Galatasaray'da Falcao'ya saygısızlık" başlığını attı.

24.09.2019 11:46

Galatasaray, Malatyaspor, Kolombiya, Falcao, Spor


YORUMLAR(16)
KUMLUCALI UĞUR:Birileri bu yorumu yapanlara Galatasaray Fenerbahçe Maçının dünyanın en büyük 2. derbisi olduğunu hatırlatsın. Nitekim Falcao Fenerbahçe maçında mutlaka oynamak zorunda.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
CAN DEP:GELMİŞ 34 YAŞINA PARA KAZANIP EMEKLİ OLACAK. ALDIRIŞ FİLAN ETTİĞİNİ DE SANMIYORUM
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
LİSECİ TAYFA:paratorun işleri bu adamda bize bela bu kadar maliyetli kadroyu ver adam akıllı bir teknik adama ligi duman eder
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
COŞKUN ÇAKIROĞLU:Şimdi yenildiklerinde kasıntı abidesi terim kolombiya hükümetini kabahatli bulacak,çünkü herkes yanlış bir tek o doğru :))
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
DEVE ADAM:FATİH TERİM İN ZIRVALAMA ÜSTÜNLÜK TASLAMA DURUMU BU İŞTE. Falcao ya gözdağı veriyor. ''''iyi oynamazsan yedek bırakabilirim'''' diyor.
Yayından Kaldır
3 3
Cevap yaz
BJK:FATİH TERİM EGOSU , NE YANİ ŞİMDİ FALCAOYU FENERE Mİ SAKLADIN ???
Yayından Kaldır
19 1
Cevap yaz
GERCEKCİ:yok fenere degil Basaksehire saklamis.
Yayından Kaldır
6 2
KADİR:Aynen öyle , Galatasaray ikinci yarıya kadar böyle , ligin 16 -17. haftası kendine anca gelir. Fatih hoca her sene 6-7 yeni futbolcu ile lig başladıktan sonra mecburen kadro oluşturuyor. Tabi sonuç alana kadar ligin 16. - 17. haftası anca Takım oynamaya başlıyor , Ama bu sene şampiyonlar ligin de rakipler sıkıntı Psg ve Real umarım farlı yenilgiler olmaz , eğer olursa takım moral ve motivasyon çöker lig şampiyonluğu yatar.
Yayından Kaldır
6 2
PARASIZ ADAM ADAM MI:Falcao''nun Galatasaray''a gelmesi kendi kendisine yaptığı en büyük saygısızlık.
Yayından Kaldır
13 8
Cevap yaz
FB Lİ:HAYATIMDA BU KADAR İĞRENÇ Bİ TİŞÖRT GÖRMEDİM.
Yayından Kaldır
14 1
Cevap yaz
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Spor Haberleri
14:43 Eskişehirspor yönetimine talip olan gruba tüzük engeli
14:41 Denizli'de hareket başlıyor
14:35 Mehmet Büyükekşi: "Göstermiş olduğumuz performans tesadüf değil"
14:35 Başkan Kılıç forma çekilişini kendisi gerçekleştirdi
14:33 Minik Elmaslar devlerle kapışacak
14:30 Messi ödüle doymuyor
14:30 Tamer Tuna: "Türkiye Kupası bizim için çok önemli"