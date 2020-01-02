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Falcao, kayınvalidesi ve kayınpederi için yılbaşında 50 bin TL harcadı

Futbolcu Falcao, yılbaşında eşi Lorelei Taron'un ailesini Arjantin'den İstanbul'a getirtti. Çırağan Sarayı'ndaki Ottoman Salon'unda ağırladığı kayınpederi ve kayınvalidesi için toplamda 50 bin lira ödedi.

02.01.2020 10:41 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:45

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel , eşi Lorelei Taron'u yeni yılda mest etti. Eşinin 'de yaşayan ailesini, özel uçakla 'a getirtti.

Çırağan Sarayı'ndaki Ottoman Salonu'nda yemek yiyen aile, yeni yıla nefis bir boğaz manzarası eşliğinde girdi. Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini deneyen Kolombiyalı yıldız ve ailesi, havai fişek gösterilerini izledi.

50 BİN LİRA ÖDEDİ

Geceyi Çırağan Sarayı'ndaki özel odalarda geçiren Falcao, yılbaşı için kişi başı 600 Euro'dan (yaklaşık 4 bin lira), toplamda 50 bin lira ödedi.

Keyifli bir gece geçiren 33 yaşındaki futbolcu, Galatasaray camiasına iyi seneler mesajı gönderdi.

Falcao, kayınvalidesi ve kayınpederi için yılbaşında 50 bin TL harcadı

Çırağan Sarayı, İstanbul, Arjantin, Falcao, Spor


HABER YORUMLARI (4)
UĞUR: 50. 000 TL ne ya çek defterimi getirin bana
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ADINIZI YAZIN: yolunacak çok kaz var malatasarymmm :)
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KOMODO EJDERİ: 50 BİN SERVET Mİ ONUN İÇİN TRAJİKOMİK
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PEHHHH: paramı bunlara 50bin
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