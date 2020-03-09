Falcao, Kolombiya Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı
Galatasaray'da son haftalarda ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Radamel Falcao, Kolombiya Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.
09.03.2020 20:52 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:13
Kolombiya Milli Takım Teknik Direktörü Carlos Queiroz, Galatasaray 'da forma giydiği son 7 maçta 8 kez rakip fileleri havalandıran 34 yaşındaki Falcao 'yu 34 kişilik aday kadroya çağırdı.
Kolombiya, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 27 Mart'ta sahasında Venezuela, 31 Mart'ta ise deplasmanda Şili ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
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Etiketler : Galatasaray, Kolombiya, Falcao, Spor
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