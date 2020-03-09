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Falcao, Kolombiya Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı

Galatasaray'da son haftalarda ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Radamel Falcao, Kolombiya Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

09.03.2020 20:52 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:13

Kolombiya Milli Takım Teknik Direktörü Carlos Queiroz, Galatasaray 'da forma giydiği son 7 maçta 8 kez rakip fileleri havalandıran 34 yaşındaki Falcao 'yu 34 kişilik aday kadroya çağırdı.

Kolombiya, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 27 Mart'ta sahasında Venezuela, 31 Mart'ta ise deplasmanda Şili ile karşılaşacak.

Falcao, Kolombiya Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı

Kaynak: AA

Etiketler : Galatasaray, Kolombiya, Falcao, Spor
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