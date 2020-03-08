Falcao ligdeki 9. golünü attı
Sivasspor maçında 1 gol, 1 asist ile oynayan Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Süper Lig'deki gol sayısını 9'a çıkardı.
08.03.2020 21:08 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:10
Sivasspor maçında 1 gol, 1 asist ile oynayan Galatasaray 'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Süper Lig'deki gol sayısını 9'a çıkardı.
Ligde son maçlarda gol yollarında etkili olan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, Sivasspor'u da boş geçmedi. Falcao müsabakayı 1 gol, 1 asistle tamamladı. 34 yaşındaki futbolcu ligde son oynadığı 3 karşılaşmada 4 gol kaydederken, toplamda da 9 gole ulaştı. Kolombiyalı futbolcu, sarı-kırmızılıların ligdeki en golcü futbolcusu olarak yer alıyor. Falcao'nun Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor. - İSTANBUL
Ligde son maçlarda gol yollarında etkili olan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, Sivasspor'u da boş geçmedi. Falcao müsabakayı 1 gol, 1 asistle tamamladı. 34 yaşındaki futbolcu ligde son oynadığı 3 karşılaşmada 4 gol kaydederken, toplamda da 9 gole ulaştı. Kolombiyalı futbolcu, sarı-kırmızılıların ligdeki en golcü futbolcusu olarak yer alıyor. Falcao'nun Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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Etiketler : Radamel Falcao, Galatasaray, Sivasspor, Falcao, Spor
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