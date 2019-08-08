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Falcao, Lyon maçı kadrosuna alınmadı

Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Lyon ile sahasında karşılaşacak olan Monaco'da Radamel Falcao maç kadrosuna alınmadı.

08.08.2019 21:53 Falcao, Lyon maçı kadrosuna alınmadı
Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Lyon ile sahasında karşılaşacak olan Monaco'da Radamel Falcao maç kadrosuna alınmadı.
Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Kolombiyalı forvet oyuncusu Radamel Falcao, Monaco'nun yarın saat 21: 45'te Lyon ile sahasında oynayacağı maçın 20 kişilik maç kadrosunda yer almadı.
Kırmızı-beyazlıların resmi internet sitesinden açıkladığı maç kadrosu şöyle;
Kaleci: Benaglio, Lacomte
Defans: Aguilar, Badiashile, Ballo, Toure, Glik, Henrichs, Jemerson, Naldo, Panzo
Orta Saha: Dias, Boschilia, Chadli, Fabregas, Rony Lopes, Gelson, Traore
Forvet: Foster, Sylla



Radamel Falcao, Fransa, Lyon, Spor

Kaynak: DHA

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