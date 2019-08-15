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Falcao Monaco'yu değil, Galatasaray'ı istiyor

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, kulübü Monaco'nun sözleşme uzatma teklifini reddetti.

15.08.2019 18:28 Falcao Monaco'yu değil, Galatasaray'ı istiyor
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, kulübü Monaco'nun sözleşme uzatma teklifini reddetti. Fransız basına göre Falcao, sarı-kırmızılılar ile anlaştı.

Galatasaray, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun transferini bitirmek için yoğun çalışıyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre Falcao, Monaco'dan ayrılmak için kulübüyle görüşüyor. Monaco'nun sözleşme uzatma isteğini reddettiği belirtilen Falcao'nun sarı-kırmızılılar ile sözleşme konusunda da anlaştığı ifade edildi.

Ayrıca Monaco'nun bu transfer için Galatasaray'dan 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği iddia edildi. - İSTANBUL

Radamel Falcao, Galatasaray, Falcao, Spor

Kaynak: İHA

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