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Falcao'nun Alanyaspor maçının kadrosunda olması bekleniyor

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Radamel Falcao'dan Galatasaray'a müjde geldi. Falcao'nun, Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosunda yer alacağı belirtildi.

07.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:15

Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor'la karşılaşacak olan , Ziraat Türkiye Kupası'ndaki mağlubiyetin yaralarını sarmak istiyor.

Sarı-kırmızılılarda uzun süredir sakatlığı bulunan ve İspanya'da tedavi gören Radamel Falcao'yla ilgili de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Kısa süre önce takımdan ayrı çalışmalar yürüten Kolombiyalı golcü Falcao'nun büyük ihtimalle Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosunda olması bekleniyor.

Sezon başında Monaco'dan Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olan 33 yaşındaki golcü 5 resmi maçta 360 dakika süre aldı ve 1 gol attı.

Falcao'nun Alanyaspor maçının kadrosunda olması bekleniyor

Aytemiz Alanyaspor, Radamel Falcao, Galatasaray, Falcao, Spor


HABER YORUMLARI (6)
B.S.:HADİ BE ZAHMET OLMASIN YA ALLAH RAZI OLSUN :D
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YIP:Mayısta falcao 20 gol atmış olacak iyi izlesin herkes bu adam çok karakter sahibi bir insan taraftara kendini affettirecek.
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TOSUNPAŞA:İÇİ GEÇMİŞ KOFFİK BELKİ KURTARIR
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ASLANSARAY:olsa ne olur olmasa ne olur.
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BJKLİ:iyileştiğine göre ödemesini yapmışlar.
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HACI AMA AMCA DEĞİL:Falcao da bizi görecek mi
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