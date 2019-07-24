Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Radamel Falcao ile ilgili Portekiz basınında yeni bir iddia yer aldı. Kolombiyalı futbolcunun Sarı-Kırmızılı kulübe gitmek için istediği sözleşmenin detayları paylaşıldı.

DİRECTV Sports'ta yer alan habere göre; Radamel Falcao, Galatasaray'dan 3 yıllık sözleşme ve yıllık 6 milyon euro istedi. Falcao'nun ayrıca imaj hakları ve bir takım bonuslar da talep ettiği belirtildi. Habere göre; Sarı-Kırmızılı kulüp bu teklifleri kabul etti.

FALCAO'NUN EŞİNİN PAYLAŞIMLARI DİKKATLE TAKİP EDİLİYOR

Öte yandan Falcao'nun geleceği günü iple çeken Galatasaraylılar, sosyal medyada nöbet tutar oldu. Hal böyle olunca hem Falcao'nun hem de eşi Lorelei Taron'un paylaşımları dikkatle inceleniyor.

NUSRET PAYLAŞIMI

Falcao'nun eşi Taron önceki gün Türk şef Nusret Gökçe'nin Miami şubesinden paylaşım yaptı. Bu paylaşımlar sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Galatasaraylı taraftarların şimdiden yenge diye hitap ettiği Lorelei Taron, Miami'deki Nusr-ET'e giderek Türk yemeklerinin tadına baktılar.

Falcao'nun eşinin bu paylaşımları 'Türk yemeklerini deniyor.' olarak yorumlandı.

Arjantinli şarkıcı olan Lorelei Taron'un Instagram hesabında yer fotoğraflarının altına 'Yenge Come to Galatasaray' ifadelerini kullanan binlerce mesajları attı.