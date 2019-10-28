Haberler » Spor » Falcao'nun eşi Lorelei Taron'un paylaşımına tepki: Evinize dönün

Falcao'nun eşi Lorelei Taron'un paylaşımına tepki: Evinize dönün

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan transfer ettiği yıldız oyuncu Falcao'nun eşi Lorelei Taron'un paylaşımına taraftardan tepki geldi. Paylaşıma gelen "Evinize dönün." yorumuna Taron, "Galatasaray bizim evimiz." yanıtı verdi.

28.10.2019 15:06

Galatasaray'ın Monaco'dan uzun uğraşlar sonrasında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Falcao'nun forma giymemesi taraftarın tepkisini çekiyor.

Özellikle bonuslarla birlikte 7 milyon euro yıllık maaşı olan ve taraftarın büyük beklentileri olan Falcao'nun sakatlığı yüzünden forma giyememesi üstüne takımın durumunun da kötü olması taraftarın sabrını iyice taşırdı. Son olarak Beşiktaş derbisinde forma giymeyen ve Galatasaray'ın 1-0 yenilmesi sonrası Falcao'nun eşi Lorelei Taron'ın yaptığı paylaşıma bir taraftardan tepki geldi.

"GALATASARAY BİZİM EVİMİZ"

Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, kendisine "Evinize dönün." yazan bir kullanıcıya yanıt verdi: "Seni üzdüğüm için özür dilerim ancak Galatasaray şu an bizim evimiz ve kalıp, takım için savaşacağız." ifadelerini kullandı.

Emre MorEmre Mor'u ifşa eden Merve Taşkın, Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası amuda kalktı

Kick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı trafik kazasında hayatını kaybettiKick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı trafik kazasında hayatını kaybetti

Kostas Mitroglou rakibi Pantelis HatzidiakosKostas Mitroglou rakibi Pantelis Hatzidiakos'un 2 dişini kırdı

Şahika Ercümen, 90 metre sınırını aşarak dünya rekoru kırdıŞahika Ercümen, 90 metre sınırını aşarak dünya rekoru kırdı

KayserisporKayserispor'da Samet Aybaba istifa etti

Falcao'nun eşi Lorelei Taron'un paylaşımına tepki: Evinize dönün

Galatasaray, Falcao, Spor


YORUMLAR (4)
VAHDETTİN BAYRAM:bu kadar paraya değermiydi yazık değilmi.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
TÖRKİYE COK GÖZEL,ŞİŞKABAB COK GÖZEL:40 yaşında adamı aldılar bunu da büyük başarı olarak verdiler. Tabii ki eviniz. Bu yaşınızda piyango çıkmış size nemutlu. Bu yetersiz adama verilen parayla 10 tane ilçeye stadyum yapılırdı. Federasyon hala uyusun. Modern ve bilgili hocalarla futbol ülkemizde sanayiye dönüşebilecekkken, eski futbolcuların teknik direktör olduğu garip bir sistem devam edip duruyor. Tvlerde saçma sapan yorum programları da kaymağı. . .
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
MEMET33:EVET GALATASARAY SİZİN EVİNİZ. HEMDE KİRASIZ VE ÜSTÜNE 15 MİLYON YUROCUK PARA ALDIĞINIZ EVİNİZ. . .
Yayından Kaldır
5 2
Cevap yaz
FAZİA:tabiki yolunacak kaz var evleri 6alatssryy hahah:))
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
16:53 Başkan Uyanık'tan 'özür' açıklaması
16:33 Renay Onur: "Herkesi köprüye bekliyoruz"
15:06 Falcao'nun eşi Lorelei Taron'un paylaşımına tepki: Evinize dönün
15:03 Farkındalık Koşusu'na katılan sporcular Bolu'ya ulaştı
14:04 Mağarada daldı, tek nefeste 100 metre gitti, dünya rekoru kırdı
13:50 Kick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı trafik kazasında hayatını kaybetti
12:48 Şahika Ercümen'den dünya rekoru - Su altı görüntüleri
28.10.2019 16:58:19