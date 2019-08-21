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Falcao'nun Galatasaray'dan kazanacağı rakam ortaya çıktı!

Galatasaray'ın bu hafta açıklaması beklenen Falcao transferinin detayları ortaya çıktı. Kolombiyalı golcü oyuncunun sarı kırmızılı ekipten 3 yıl için ne kadar para alacağı ortaya çıktı.

21.08.2019 09:32
Falcao'nun Galatasaray'dan kazanacağı rakam ortaya çıktı!

Ben Yedder'in ardından bir forvet daha arayan Monaco, İnter'in yıldızı İcardi'den olumlu sonuç alamasa da Slimani hamlesi yaptı. Falcao'dan ümidi kesen Fransızlar, 33 yaşındaki golcüyü bu hafta Galatasaray'a yollayacak.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Falcao perşembe ya da en geç cuma günü İstanbul'a gelirse büyük ihtimalle pazar akşamı oynanacak Konyaspor maçında kulübede olacak. Gelişte rötar olursa, Kolombiyalı golcü Konyaspor maçında locada oturacak ve haftaya Kayseri deplasmanında sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Eren Derdiyok ile yollarını ayıran sarı kırmızılı ekipte boşa çıkan 9 numaralı formanın Falcao'ya ayrıldığı öğrenildi.

İLK YIL 4 MİLYON 750 BİN EURO ALACAK

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüye ödeyeceği ücret şekillendi. Sarı-kırmızılılar 3 yıllık imza attıracağı Falcao'ya 2019-20 sezonu için 4 milyon 750 bin euro, 2020-21 sezonu için 5 milyon euro 2021-22, sezonu içinse 5 milyon 250 bin euro olmak üzere toplam 15 milyon euro ödeyecek. Sözleşmede bol miktarda bonus da yer alacak. Böylece Kolombiyalı golcünün Galatasaray'dan kazandığı ücretin yıllık 7 milyon euroyu bulması bekleniyor.

Falcao'nun Galatasaray'dan kazanacağı rakam ortaya çıktı!

Sabah Gazetesi, Galatasaray, Konyaspor, Falcao, Spor

YORUMLAR (3)
UĞUR ŞENTÜRK: Kıskançlık yapmayın Gelrse üstüne oyuncu yok Türkiye liginde Besiktaslı olarak yazıyorum. En az Galatasarayın oturmuş kadrosu ile 20 golün üzerinde atar. Şampiyonluğuunda en büyük favorisi olur. Fenerin hiç maç oynamamış vasat Gazisehir karsılasması kimseyi havaya sokmasın. Biz zaten bitiğiz
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BURAK: 10 gol atar sezonu kapar , falcao açık oyunda bile gol kaçıran bir adam . Tr de herkes gs ye kapanacak nasıl gol atacak merak ediyorum.
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TAÇSIZ KRAL: 33 yaşındaki bir futbolcu için gerçekten çok yüksek bir rakam. Türkiye futbolunun gelişmesi bu ideoliji ile mümkün değil. Bir Galatasaray taraftarı olarak artık gelmese daha iyi olur diyorum.
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